Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs perfect

Poți alege dacă pui varză la murat la început de octombrie sau la sfârșit de noiembrie, iar varza va avea timpul necesar pentru a se mura chiar înainte de sărbători. Tradiția arată totuși că perioada ideală pentru a pune varza la murat este după sărbătoarea Sfântului Dumitru care are loc pe 26 octombrie. Nu se pune varza la murat mai târziu de 30 noiembrie, atunci când este Sfântul Andrei.

Ce înseamnă să vânturi varza murată

Acest proces de vânturare a verzei are loc la scurt timp după ce produsul este pus la murat. Previne apariția acelor „flori” sau chiar a mucegaiului. De asemenea, în acest mod, saramura va circula prin butoi în mod corect. Pentru vânturarea verzei ai nevoie de un furtun care poate ajunge până la capătul recipientului, dar și să intre printre verze.

Timp de aproximativ 10 – 14 zile, aerul este necesar să fie suflat zilnic. Astfel, saramura se amestecă în mod uniform și poate pătrunde mai bine în foile de varză. Se reduce riscul apariției mucegaiului. După ce s-au scurs cele două săptămâni, butoiul cu varză poate fi depozitat într-un loc răcoros și departe de lumina soarelui. După aproximativ o lună, produsul poate fi gustat și folosit pentru preparate diverse.

Odată ce varza și condimentele sunt puse în butoi, e momentul să pregătești saramura. Ai nevoie de 30 g de sare pe litrul de apă, ori 25 g dacă cotorul este deja sărat. Verzele vor fi acoperite cu crenguțe de vișin, mărar și țelină. Ulterior se pune capacul, dar trebuie să ai grijă ca furtună să ajungă până la capătul butoiului.

Când trebuie să vânturi varza murată

Vânturarea trebuie făcută zilnic. E necesar doar să sufli aer prin furtun câteva minute. Totul până când saramura este limpede, iar varza începe să fie acră. Fermentația va fi un proces extrem de intens în primele 20 de zile, iar procesul trebuie realizat constant.

Poți de asemenea să scoți varza într-un lighean, să o vânturi și apoi să o torni înapoi în butoi. Acest proces are loc la 2 -3 zile distanță. Odată ce saramura devine tulbure și nu are constistența necesară, e importantă să o scoți imediat din butoi. Trebuie fiartă, răcită și vânturată încă o dată înainte de a o pun la loc în butoi. Este o procedură care poate fi realizată și de două ori, arată cei de la Fabricatinro.ro. Totul pentru a preveni formarea acelei „flori” .

Vânturarea este de fapt procesul prin care varza este aerisită. Astfel, previi mirosul neplăcut care poate apărea. Varza murată va avea la final o calitate aparte și o vei putea consuma alături de cei dragi la mesele de sărbătoare. Pierderea prospețimii verzei se mai numește și „băloșire” în anumite culturi. Apare atunci când frunzele de varză ajung moi și își pierd fermitatea. Au un aspect apos și sunt lipicioase.