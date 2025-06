3 iunie: Ziua Mondială a Bicicletei – cel mai ieftin și sănătos fel de transport

Ziua Mondială a Bicicletei nu este doar o sărbătoare, ci o amintire că soluțiile simple pot avea impact profund. De la inventarea rudimentară a baronului von Drais până la bicicletele inteligente de astăzi, această mașină cu două roți a traversat secole, revoluționând transportul, sănătatea și societatea.

În contextul provocărilor climatice actuale și al nevoii crescânde de soluții sustenabile, bicicleta se impune din nou ca o tecnologie transformatoare. Este timpul să ne reconectăm cu simplitatea și eficiența acestui mijloc de transport care a demonstrat că progresul nu înseamnă întotdeauna complexitate, ci uneori înseamnă să ne întoarcem la esența funcționalității pure.

Pe 3 iunie, când îți vei lua bicicleta pentru o plimbare, vei fi parte dintr-o mișcare globală care celebrează nu doar un obiect, ci o filosofie de viață care pune sănătatea, sustenabilitatea și bucuria de a te mișca în centrul existenței urbane moderne. Pedalează cu gândul că faci parte din istoria unei invenții care continuă să schimbe lumea, câte o rotație pe dată.

Ce spun bicicliștii soroceni?

Igor PANTEA: „De ceva vreme prefer bicicleta altor feluri de transport și, reconosc, viața mea s-a transformat în bine. Locuiesc în cartierul Soroca Nouă și merg la serviciu, cu bicicleta, în centrul orașului. Astfel, economisesc bani, nu poluiez aerului, evit ambuteiajele și, cel mai important, mă folosesc de oportunitățile care ni le acordă Cheiul Nistrului”.

Vlad și Olesea SAMSON: „Practicăm acest fel de mișcare toată familia – la început eram noi doi, iar de câteva luni am „molipsit” și cei doi copii ai noștri. Cu părere de rău, încă nu avem posibilitatea să facem plimbările împreună, dar cu timpul o să găsim o modalitate de a merge la plimbare cu toții, în același timp”.

Alexandra SPINEI: „Consider că noi, sorocenii, suntem niște norocoși, fiindcă avem scest Chei al Nistrului. Mă bucur că numărul bicicliștilor, care se plimbă seară de seară este în creștere. Felicit toți bicicliștii cu acestă sărbătoare”.

Nikita MORGUN: „Sunt un biciclșist începător, dar îmi place. Deocamdată am un grafic mai lejer – o dată, o oră, de două oeri pe săptămână. Sper ca ritmul să crească și să-mi aduc și prietenii pe bicilete or, împreună ne va fi mai bine și mai vesel. Am văzut că la Soroca acest fel de sport, dacă putem spune așa, se bucură de tot mai multă popularitate”.