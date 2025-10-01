26,26 lei/m³ – apă mai scumpă la Soroca pentru consumatorii casnici

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în ședința publică din 30 septembrie 2025, a aprobat ajustări importante privind tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Soroca, precum și pentru serviciile auxiliare prestate de S.R.L. „Florești-gaz”.
ANRE a examinat solicitarea operatorului S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” aflat în procedură de restructurare și a analizat datele prezentate. Astfel, ajustarea tarifelor s-a făcut pentru a reflecta costurile reale și pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor vitale, transmite anre.md
Noile tarife aprobate pentru anul 2025 sunt:
Alimentare cu apă potabilă:
Consumatori casnici – 26,26 lei/m³ (față de 19,56 lei/m³ în prezent);
Consumatori noncasnici – 35,20 lei/m³ (menținut la nivelul actual).
Canalizare și epurare ape uzate:
Consumatori casnici – 4,30 lei/m³ (menținut la nivelul actual);
Consumatori noncasnici – 9,44 lei/m³ (față de 12,33 lei/m³ în prezent).
Principalele cauze ale ajustării au fost:
– ajustarea cheltuielilor de bază conform parametrilor de actualizare, a altor cheltuieli operaționale, inclusiv pentru energia electrică;
– consumul tehnologic și pierderile de apă din rețele, acceptate în scopuri tarifare;
– excluderea sumelor nejustificate sau neutilizate după destinație;
– necesitatea menținerii funcționării stabile a operatorului.
Prin aceste ajustări, ANRE urmărește echilibrarea intereselor consumatorilor cu sustenabilitatea financiară a operatorului și îmbunătățirea calității și fiabilității serviciilor publice în municipiul Soroca.
Pe de altă parte, în cadrul aceleiași ședințe, Consiliul ANRE a aprobat tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Florești-gaz”.
Determinarea tarifelor s-a realizat conform metodologiei aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 271/2018, având la bază principiul acoperirii cheltuielilor minime necesare și justificate.
Structura tarifelor include: cheltuieli pentru materiale și piese, stabilite pe baza normativelor tehnice și a documentelor justificative; cheltuieli pentru transport și mecanisme, calculate în funcție de distanțele de intervenție și timpul normat pentru lucrări; cheltuieli cu personalul implicat direct în prestarea serviciilor; o rentabilitate reglementată de 5% și un indice al cheltuielilor administrative și de distribuire de 14,5%.
Prin aceste decizii, ANRE contribuie la menținerea stabilității economice a operatorilor, la garantarea unor servicii publice de calitate și la protejarea intereselor consumatorilor.