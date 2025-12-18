Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina raportează aproape lunar despre capturi impunătoare cu țigări de contrabandă la hotarul comun. Chiar dacă schemele sunt cunoscute oamenilor legii, cantități mari de produse din tutun ajung oricum la destinație. De exemplu, piața „Privoz” din Odesa, una dintre cele mai mari din estul Europei, este supraîncărcată cu țigări care sunt vândute fără bon de casă şi cu timbre de acciz diferite de cele oficiale. De fapt, țigări moldovenești de contrabandă, chiar și în cantități mari, poți cumpăra ușor fie în piețele din Odesa, fie de la comercianți care postează anunțuri pe site-urile ucrainene. Totuși, datele oficiale oferite de autoritățile vamale din ambele state arată că în ultimii ani Ucraina nu a importat deloc țigări din Republica Moldova.

Capturi de pe un site al unui producător de produse din tutun care susține că poate exporta în rmn

Capturi de pe un site al unui producător de produse din tutun care susține că poate exporta în rmn

Capturi de pe un site al unui producător de produse din tutun care susține că poate exporta în rmn

Contrabandă cu țigări, profit de milioane

– Unde aş putea cumpăra ţigări din Moldova?, ne adresăm comercianţilor de la intrarea din piaţa „Privoz”.

– Acum îi alungă, dar puteţi întreba acolo, peste câteva rânduri, ne-o taie scurt unul dintre ei.

Mergem printre rândurile unde, în unele zile ţigările stau întinse chiar pe asfalt. Poţi lua doar un pachet, sau mai multe, chiar dacă, potrivit noului Cod fiscal al Ucrainei, produsele supuse accizării pot fi vândute doar de agenţii economici ce au un aparat de casă. Astăzi, oamenii legii fac adesea raiduri prin piaţă, dar chiar și așa mai poţi găsi pe cineva care să vândă ţigări moldoveneşti pe sub masă.

Totodată, există şi comercianţi care activează în buticuri specializate în vânzarea produselor din tutun. Ne apropiem de unul dintre aceste chioşcuri. Primul produs pe care îl cerem sunt ţigările „Rich”, fabricate în Rusia. Oficial, acestea nu pot fi importate în Ucraina din cauza regimului de sancţiuni. Potrivit unor surse care au dorit să îşi păstreze anonimatul, aceste țigări sunt aduse din autoproclamata republică nistreană.

– Sigur că avem, ne răspunde vânzătoarea.

– Vrem cam douăzeci de pachete. Putem lua atâtea? Aveţi? La ce preţ sunt?, precizăm noi.

Ni se confirmă că putem lua oricât avem nevoie, iar preţul este unul competitiv. Chioşcul nu este însă dotat cu un aparat de casă, iar plata pentru ţigările vândute se face doar în numerar. În aceste condiţii, nu se știe cum plătesc comercianţii acele 5% din profit în bugetul local, aşa cum îi obligă legea.

Odesa a fost dintotdeauna cunoscută pentru fluxul enorm de mărfuri de contrabandă din întreaga lume, pe care îl „găzduiește”. Chiar dacă autoritățile susțin că întreprind măsuri, lucrurile nu s-au schimbat prea mult, inclusiv din cauza că regiunea Odesa are hotar cu republica nerecunoscută transnistreană, fapt care contribuie la circulația ilegală a mărfurilor.

În piața „Privoz”, de exemplu, poți găsi și cumpăra orice, după cum glumesc oamenii din Odesa. La tarabe poți găsi ușor țigări care nu sunt produse în Ucraina: „Astra” din Republica Moldova, țigări englezești cu denumirea „Business Club”, țigările grecești „Asmolof”, dar și multe altele.

Țigări cumpărate la piața „Privoz”

De cele mai multe ori, prețul acestora este relativ mic, inclusiv pentru că pentru acestea nu au fost achitate accizele, impozitul pe venit şi taxe de import. Iar dacă pe unele, totuși, există timbre de acciz, vizual, acestea se deosebesc mult de timbrele de acciz legale. Aceeaşi producţie o poţi găsi şi pe Internet. Pe de altă parte, cu cât mai mult te îndepărtezi de piața „Privoz”, cu atât ești privit mai ciudat de comercianți atunci când le spui că ai vrea să cumperi de la ei ţigări străine, „neobișnuite”.

Fotografie de pe site-ul oficial al Serviciului de Grăniceri din Ucraina

Oficial: Ucraina nu importă ţigări din Republica Moldova

Potrivit datelor Inspectoratului Fiscal de Stat din Ucraina, în 2014 şi 2015, statul vecin nu a importat deloc țigări din Republica Moldova. La rândul lui, Biroul Național de Statistică din Republica Moldova afirmă că exporturi de ţigări spre Ucraina nu s-au înregistrat nici în 2016.

În aceste condiții, țigările din Republica Moldova, în piața „Privoz” din Odesa, se vând ilegal, fără acte de provenienţă sau de import-export. În aceste condiţii, un simplu calcul arată că, anual, în bugetul Ucrainei nu ajung milioane de grivne, în timp ce veniturile contrabandiştilor sunt uriaşe.

Doar în luna iulie 2016, în regiunea Odesa au fost înregistrate capturi de ţigarete în valoare de peste un milion de grivne ucrainene. La volanul autoturismului în care se aflau cele mai multe ţigări se afla un cetăţean al Ucrainei.

Într-un alt caz, înregistrat în martie curent, în oraşul Chernomorsk, regiunea Odesa, a fost oprită o maşină în care s-au depistat 12,6 milioane de mărci de acciz transportate ilegal. În acest caz, şoferul era un cetăţean al Turciei, care ducea încărcătura în Republica Moldova.

Potrivit şefului Serviciului de presă din cadrul Departamentului Regional Sud al Serviciului Frontierei de Stat al Ucrainei, Andrii Beloborodchenko, volumul ţigărilor de contrabandă identificate la hotar cu regiunea Odesa este în continuă creştere. Astfel, de exemplu, în 2014 au fost identificate 128 de cazuri de transportare ilegală peste hotar a produselor din tutun. În consecinţă, au fost confiscate peste două milioane de pachete de ţigări. Prin comparaţie, în 2014, au fost documentate 75 de cazuri, fiind confiscate peste patru milioane de pachete de ţigări. În prima jumătate a anului 2016, au fost deja confiscate două milioane de pachete de ţigări.

Imagine de la reținerea unor presupuși contrabandiști, publicată pe site-ul oficial al Serviciului de Grăniceri din Ucraina

Schemele contrabandiştilor

Despre metodele de luptă cu contrabanda și (in)eficiența acestora am discutat cu reprezentanții autorității vamale din Odesa, instituție condusă de Iulia Marushevski. Potrivit acesteia, rețelele de contrabandă operează în direcție dublă: atât din Republica Moldova spre Ucraina, cât și din Ucraina spre Republica Moldova. În majoritatea cazurilor, destinația finală sunt țările Uniunii Europene. Drept justificare, susțin autoritățile ucrainene abilitate să lupte fenomenul contrabandei, este vorba despre diferența semnificativă de preț. De exemplu, în medie, în Republica Moldova și Ucraina un pachet de țigări costă aproximativ un dolar SUA, în timp ce în Uniunea Europeană prețul acestuia este de cinci ori mai mare.

Cel mai des, pentru a trece marfa peste hotar, contrabandiștii folosesc locurile mai puțin vizibile din mașini și camionete. Este vorba despre partea din interiorul ușilor, interiorul cutiei cu instrumente sau în diferite dispozitive instalate în partea de jos a autoturismelor. Pe de o parte, instituțiile vamale își propun intensificarea luptei împotriva contrabandei, inclusiv împotriva circulației ilegale a produselor din tutun. Pe de altă parte, se încearcă reducerea numărului auditelor inițiate de către inspectori.

Corupție = contrabandă

Totuşi, din anumite motive, autorităţile din Republica Moldova şi Ucraina nu vor sau nu pot combate în totalitate fenomenul contrabandei. Lungimea totală a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina este de 1.222 de kilometri, dintre care peste 400 arată că au hotar cu autoproclamată republică nistreană. Potrivit Serviciului Frontierei de Stat al Ucrainei, la granița cu R.Moldova funcționează 54 de puncte de control, 41 dintre ele sunt pentru automobile, opt – pe cale ferată, trei – pe râu, două – pe feribot.

Conform datelor furnizate de către autoritățile din Republica Moldova, toate punctele de trecere a frontierei sunt dotate cu echipamente speciale, inclusiv scanere X-ray de diferite tipuri. În plus, cinci scannere mobile specializate Rapiscan M4507, utilizate pe întreg teritoriul frontierei Republicii Moldova și deplasate periodic în așa-numitele zone de risc. Majoritatea dintre ele au fost oferite de către Uniunea Europeană drept donații în perioada 2008-2009. Mai mult, autoritățile au precizat că sunt și alte instituții ale statului care dețin asemenea echipamente și care sunt utilizate după competență, inclusiv în posturile vamale. Cu toate acestea, când este vorba despre corupție, utilitatea acestor dispozitive sofisticate se reduce la zero, iar ţigările de contrabandă ajung în vitrine, fapt demonstat şi de experimentul pe care l-am efectuat la piaţa „Privoz”.

Din surse care au solicitat anonimatul, aflăm că, spre regiunea Odesa, contrabanda din Republica Moldova și teritoriul controlat de autoritățile separatiste de peste Nistru trece prin două canale. În primul caz este vorba despre așa-numitul canal „zona verde” (ucr. „zelenka” – n.r.) – prin porțiunile de hotar care nu sunt controlate de vameși și de poliția de frontieră din cele două țări. În alte cazuri, ţigările trec prin așa-numita fereastră – un coridor care, contra unei sume de bani, este oferit contrabandiștilor la punctele de trecere a frontierei. Adesea, țigările capturate se dovedesc a fi contrafăcute în regiunea separatistă a Republicii Moldova, iar prin evaziune fiscală, acestea aduc contrabandiștilor și autorităților care tutelează aceste afaceri profituri uriașe.

Potrivit datelor oferite de așa-numitul minister al justiției din rmn, în regiune funcționează fabrica de tutun „Ukr Dnestr Group”, care furnizează produse din tutun în orașul Tiraspol. Există însă producție de tutun și în orașul Dubăsari, lucru confirmat și de bazele de date din acestă regiune.

Într-o scrisoare adresată ministerului economiei din stânga Nistrului am solicitat de la așa-numitele autorități informații privind volumul de țigări produse, importate sau exportate în regiunea transnistreană, dar, după mai bine de două luni, solicitarea noastră a rămas fără răspuns. Astfel, este aproape imposibil de a afla cu exactitate ce volum de tutun prelucrează fabricile din această regiune. Totuşi, ţigările produse în regiune împânzesc vitrinele magazinelor din Dubăsari şi Tiraspol. Potrivit localnicilor, cea mai mare întreprindere producătoare de ţigări aparţine companiei „Sheriff”.

În aceste condiţii, devine evident că pentru o republică separatistă cu o populație de cel mult jumătate de milion de cetățeni, trei fabrici, despre care se știe doar din surse deschise, dar și altele câteva despre care ne-au povetit localnicii, sunt foarte multe. La fel, aceştia lucrează şi pentru piețele externe, livrându-și produsele în condiţiile speciale acordate de autoritățile constituționale sau după ce trec produsul peste hotar în mod fraudulos. Anterior, în repetate rânduri, oamenii legii au anunțat despre depistarea produselor de tutun contrafăcute în regiunea transnistreană în capturile de contrabandă.

„Ukr-Dnestr-Group”: rmn și Ukraina

Compania „Ukr-Dnestr-Group” activează în rmn din 2012, iar ulterior a fost înregistrată cu același nume și în Ucraina. Adresa juridică a companiei este orașul Odesa, Devolanovsky Spusk, 11 și se ocupă de „fabricarea produselor din tutun” și „comerț cu ridicata cu produse din tutun”. Conform datelor oficiale, proprietarul companiei este omul de afaceri din Odesa, Vladimir Rozengolts. Nu există informaţii precum că agentul economic ar fi încălcat legea, totuși am încercat să discutăm cu acesta despre condiţiile în care se activează în regiunea transnistreană şi Ucraina. Deşi am adresat administrației o solicitare, demersul a rămas fără un răspuns.

Gaura neagră: pierderi de zeci de milioane, nicio persoană după gratii

Se știe că autoproclamata republică contribuie la punerea în aplicare a schemelor criminale, care afectează nu numai țările vecine, dar și țări din întreaga Uniune Europeană. În Republica Moldova, de exemplu, sunt în vigoare două decizii guvernamentale – din 2001 și 2005 – potrivit cărora, companiile transnistrene sunt scutite de plata pentru importul de țigări și pentru poluarea mediului. Antreprenorii din așa-numita republică pot beneficia de scutiri la plata impozitelor și taxelor vamale dacă sunt înscriși în Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor din Republica Moldova, precum și în cazul în care au obținut licență pentru importul și prelucrarea tutunului, cu condiția că declară aceste mărfuri structurilor vamale competente. Astfel, companiile dintr-o regiune nerecunoscută sunt, de fapt, legalizate. Pierderile UE, ca urmare a acestor tranzacții frauduloase sunt estimate la zeci de milioane de euro, care ajung în buzunarele beneficiarilor din diferite state.

Astfel, în 2014, au fost documentate câteva companii din stânga Nistrului, care ar fi importat țigări de la fabrici din Italia. Tranzacțiile de export au fost raportate în sistemul vamal european și au fost finalizate fictiv la vamele moldo-română și româno-ucraineană. Companiile transnistrene, care au participat la aceste scheme sunt – SRL Alcazar, Sarmat-Plus SRL și altele. Pentru a pune în aplicare această schemă ar fi fost falsificate acte emise de organele abilitate din România, Republica Moldova şi Ucraina, fiind aplicate avize false pe declaraţiile de export și import, acte pentru transport cu camioane de mare tonaj și alte documente.

Atunci, schema a fost identificată de Serviciul de Informații și Securitate din Republicii Moldova, în cooperare cu Instituţia europeană de combatere a fraudelor vamale OLAF şi EUBAM. Ulterior, Procuratura Generală a anunțat prin comunicate de presă că în Republica Moldova a fost iniţiată urmărirea penală pentru contrabandă. Mai târziu, în perioada 2013-2016, procurorii din Republica Moldova au inițiat cinci dosare penale privind spălarea banilor și contrabanda de bunuri, efectuate de SRL Alcazar, Sarmat-Plus – ambele fiind companii înregistrate în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

În cadrul anchetei s-a stabilit că SRL Alcazar nu a declarat toate bunurile la trecerea lor peste hotar. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu circa 8,4 milioane de lei, echivalentul a peste 420.000 de dolari SUA. Compania Sarmat-Plus SRL ar fi cauzat daune într-un volum mult mai mare – 253 de milioane de lei, adică aproape 13 milioane de dolari SUA.

Cu toate acestea, până în prezent în instanța de judecată a ajuns un singur dosar penal. Potrivit procurorului Andrei Pascari, deși judecătorul a condamnat inculpatul la o pedeapsă cu închisoare pentru contrabandă în proporții deosebit de mari, aceasta nu a petrecut în închisoare nicio zi, fiind eliberat condiționat. Despre alte materiale ce țin de contrabanda cu țigări, suntem informați că „Procuratura este în proces continuu de investigare, fiind implicate echipe de anchetă din mai multe țări ale UE”.

Și autoritățile din Italia au demarat o investigație, fiind inițiate două cauze penale împotriva unor companii-exportatoare italiene. Compania italiană Yesmoke ar fi realizat export fictiv în Spania. Scopul acestor scheme este eschivarea de la plata accizelor, compania fiind înregistrată pe numele unor persoanele decedate. Mai târziu, aceste țigarete au fost găsite în Ungaria și în alte țări ale UE. Și autoritățile slovace au reușit să prevină schema frauduloasă care implică firmele transnistrene Sarmat Plus și Invest Capital Group. Țigările urmau să părăsească teritoriul UE, fără timbre de acciz, respectiv, fără a plăti pentru ele. La câteva luni după ce Yesmoke a efectuat exportul oficial al țigărilor, o bună cantitate de țigări au fost descoperite în estul Slovaciei. Atunci, doi cetățeni ucraineni au fost reținuți.

În opinia reprezentanţilor Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM), fenomenul contrabandei ar putea fi minimizat printr-o conlucrare eficientă dintre autorităţile din Republica Moldova şi Ucraina, la diferite niveluri. „EUBAM sprijină înăsprirea legislației la capitolul contrabandă. La fel, acordăm autorităţilor din ambele state asistenţă în dezvoltarea strategiilor de combatere a contrabandei, dar şi în activităţi transfrontaliere concrete, de detectare, identificare şi prevenire a contrabandei”, se menţionează într-un răspuns care ne-a fost adresat.

În aceste circumstanțe, propunerea misiunii EUBAM de a crea puncte de control mixte moldo-ucrainene pentru a preveni, în primul rând, circulația ilegală a mărfurilor, inclusiv spre UE este tot mai actuală. Acest lucru ar putea fi realizat în practică abia din 2017.

Autori: Autor: Anastasia CUCURUZ, Ghenadie BREGA (Republica Moldova), Elena IGULSCAIA (Ucraina), anticoruptie.md

Investigaţia este realizată în cadrul Proiectului „Shining a Light on Corruption in Moldova” desfăşurat de Centrul de Investigaţii Jurnalistice şi Freedom House, cu sprijinul financiar al Ministerului de Externe al Regatului Norvegiei.