Tableta de vineri: NU avem dreptul să pierdem trenul care duce în Uniunea Europeană / VIDEO

Săptămâna care a trecut a fost la fel de plină de evenimente și la fel de agitată ca și celelalte, iar cap de afiș rămâne războiul din Ucraina, care continuă să facă victime, iar atacurile mișelești ale rușilor demonstrează odată în plus că pentru unii politicieni viața unui om, în special a unui copil, nu valorează nimic. Cu toate acestea eu am decis să pun accentul pe altceva, și anume pe una din declarațiile premierului Dorin Recean.

Am în vedere afirmațiile demnitarului cu privire la stabilirea un nou obiectiv ambițios de politică externă pentru Republica Moldova, și anume – acela de semnare Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, nu până în anul 2030, dar în anul 2028. Prezent în Turcia, la cea de-a patra ediția a Forumului Diplomatic, la care au participat lideri mondiali, politicieni și experți pentru a discuta despre diplomație ca soluție la crizele unei lumi din ce în ce mai polarizate premierul de la Chișinău a declarat pentru un site românesc specializat în politici europene că Republica Moldova se așteaptă să avanseze mai rapid pe calea sa europeană – „…Alegerea strategică a Republicii Moldova este una foarte clară: să devenim membru al marii familii europene. Pentru asta muncim pentru ca până la sfârșitul acestei decade, mă refer către 2028, să putem deja să semnăm tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Este un termen foarte ambițios”.

Cum și era de așteptat, mai mulți cârcotași și mai mulți din acei cu cerul gurii negru au luat în zeflemea această declarațiile – chipurile, vrabia mălai visează, dar i-ași chema pe acești experți să-și mai muște limba și să nu facă concluzii pripite. Or, conjunctura externă este de așa natură, încât totul este posibil și dacă mai ținem cont și de faptul că Republica Moldova a finalizat screening-ul pentru mai mult de jumătate din capitolele acquis-ului comunitar, iar procesul de negocieri avansează într-un ritm susținut atunci este clar că putem visa frumos. Pe de altă parte, nu trebuie să fii cu stea în frunte ca să înțelegi că Republica Moldova nu are capacități care să-i permită să devină pregătită de aderare în termeni mult mai restrânși de cum au făcut-o alte țări, dar ar fi mare păcat să pierdem acest tren care nu mai cred că, odată ratat, o să mai treacă prin gara Republica Moldova…Personal întotdeauna am crezut și cred că aderarea este posibilă, începând cu anul 2028, vorba premierului Dorin Recean sau niciodată, dacă în lume se întâmplă ceva ce ne-ar spulbera acest vis frumos și ne-ar arunca din nou în brațele ursului ori ne-ar lăsa „pe tușe” pentru o perioadă nedeterminată. Ca și Dumneavoastră, mi-ași dori și eu ca Republica Moldova să pună capăt incertitudinii și să se aciueze acolo unde îi stă bine și îi este locul.

Altfel, cine sau ce ar putea să ne încurce ca acest deziderat, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, să devină realitate? Ce trebuie să se întâmple ca visul frumos să se transforme într-un fâs ordinar? Personal cred că există doi factori, unul extern și altul intern, care sunt decisivi și cruciali în istoria și soarta noastră. Și, foarte important, ambii factori sunt determinanți, cu un plus în ceea ce privește ceea ce ar putea să se întâmple pe interior. După cum v-ați dat seama, am în vedere alegerile parlamentare din toamna acestui an, rezultatele cărora ar putea să ne de-a aripi sau să ne toarne plumb în picioare. Până când, cu aproape jumătate de an până la scrutin (vă reamintesc că alegerile parlamentare vor avea loc la 28 septembrie) situația este ambiguă și orice scenariu, pozitiv sau negativ, este posibil. Referitor la aripa pro-europeană și democratică pot spune, fără a greși, că încă prevalează ambițiile și ranchiuna. Se creează impresia că, unii lideri politici abia așteaptă startul campaniei electorale pentru a-și etala ambițiile și interesele interne de partid, și aceasta în pofida unor realități crude – orice fel de acțiuni care ar dezbina dreapta de la Chișinău toarnă apa la moara celor care nu-și mai ascund atașamentul față de Kremlin. Este adevărat că și pe stânga nu există mai multă consolidare și, cât n-ar părea de cinic, acest lucru nu poate să nu ne bucure, dar… Bucuria și succesul nostru o să vină, cu siguranță, de la alegătorii care nu au interese meschine și nu urmăresc scopuri ascunse. Decât marea dorință de a construi pentru generațiile care vin un viitor sigur și prosper… În ceea ce privește factorul extern, independent de ceea ce se va întâmpla pe interior, totul depinde de liderii politici mondiali care nu-și mai ascund intenția de a împărți lumea, inclusiv din punct de vedere geopolitic, după bunul lor plac. Adică, cum vor decide Trump și K, așa va fi…

În fine, acestea sunt doar reflecțiile unui om care știe ce vrea și care nu se înclină cum bate vântul. Ceea ce le doresc și celor care mai stau încă „la răscruce” – să taie acest nod gordian și să nu creadă că lupul poate fi îmblânzit sau pus paznic la oi.