20 de alimente care au aproape zero calorii. Le poţi mânca fără grija kilogramelor în plus

Fie că te afli în căutarea unor opțiuni sănătoase pentru a echilibra un stil de viață sedentar, fie ai de gândn să mănânci mult mai puține grăsimi în viitorul apropiat, iată care sunt alimentele care au cele mai puține calorii.

20 de alimente pe care le poți introduce în dietă

Rucola

O ceașcă grămadă de rucola verde are doar 5 calorii. Rucola este, de asemenea, o sursă solidă de vitamina K, fibre și antioxidanți. De fapt, furnizează 100% din doza zilnică recomandată de vitamina K, care este bună pentru sănătatea oaselor.

Sparanghel

O jumătate de cană de sparanghel conține doar 20 de calorii, precum și 2 grame de fibre, 2 grame de proteine ​​și jumătate din necesarul zilnic de vitamina K.

Ardei gras

Ardeii grași sunt considerați dulci, dar acest lucru nu se reflectă în calorii. O cană de ardei conține 30 de calorii. În mod surprinzător, legumele sunt pline de vitamina C, cu peste 100% din valoarea zilnică recomandată într-o singură îmbucătură.

Broccoli

Plin de fibre, vitamina C, vitamina K și numeroși antioxidanți, broccoli este, de asemenea, sărac în calorii. O cană de broccoli tocat conține doar 31 de calorii, așa că includeți-l în farfurie sau adăugați-l în rețete cât mai des posibil.

Varză

Varza este extrem de sățioasă și sănătoasă, având în vedere că poate fi mâncată în salate, în formă crudă, sau chiar la cuptor. Are doar 18 calorii per porție.

Conopidă

O opțiune extrem de sănătoasă, conopida are fibre și antioxidanți și conține doar 27 de calorii pe cană.

Țelină

Conține 95% apă și aproximativ 15 calorii per cană. Cu toate acestea, se mândrește și cu aproape 15 antioxidanți diferiți și acesta este un mare beneficiu în comparație cu apa.

Chard

Chard, cunoscut și sub numele de smog elvețian, este o verdeață care seamănă cu spanacul, dar este de fapt un membru al familiei sfeclei. Conține doar 35 de calorii într-o ceașcă.

Ardei iuți

Delicioși, picanți și extrem de populari, ardeii iuți sunt benefici pentru organism, ard grăsimile și conțin doar 13 – 14 calorii într-o porție de jumătate de cană.

Castraveți

O ceașcă plină de castraveți are doar 16 calorii. De asemenea, aceste legume conțin vitaminele K, C și B.

Fenicul

Deși arată ca o ceapă, feniculul face parte din familia morcovului, dar are gust de anason sau lemn dulce negru. Dacă asta te însoțește, ai noroc, deoarece fiecare cană de fenicul tăiat are doar 27 de calorii! Dacă nu ați mai mâncat niciodată fenicul, încercați să prăjiți puțin cu ulei de măsline și parmezan.

Grepfrut

Grepfrutul este recomandat în toate dietele, deoarece accelerează arderea grăsimilor. O jumătate de fruct conține 37 de calorii, fiind bogat în antioxidanți.

Varză kale

Kale are o porție puțin mai abundentă de calorii în comparație cu alte legume cu frunze verzi, de circa 33 de calorii per cană. Cu toate astea, ea conține vitaminele K, A și C, precum și niște mangan și numeroși antioxidanți.

Salată verde

O ceașcă întreagă de salată verde – pariu că aisberg, bibb, frunză roșie, romaine etc. – conține mai puțin de 10 calorii. Sunt în mare parte apă, ceea ce explică lipsa de calorii și, de asemenea, motivul pentru care salata verde are calități hidratante.

Popcorn

Dacă vrei o gustare delicioasă și slabă în grăsimi, când te uiți la film, poți apela la o porție de floricele de porumb care are între 31 si 35 de calorii per cană.

Ridichi

O cană plină cu ridichi conține doar 18 calorii, oferindu-ți în același timp numeroase vitamine, minerale și antioxidanți bune pentru organism.

Spanac

Spanacul este excelent pentru salate, sandvișuri, wrapuri, omlete și multe altele, inclusiv sănătatea ta. O cană de spanac conține doar 7 calorii, precum și necesarul zilnic de vitamine K, A și C.

Dovleceii galbeni

Au o serie de beneficii pentru sănătate, pe lângă conținutul caloric scăzut. Dovlecelul, de exemplu, are 19 calorii pe cană, în timp ce dovlecelul galben are 35 de calorii pe ceașcă.

Roșii

O roșie suculentă, de mărime medie, conăine numai 22 de calorii, fructele fiind, de asemenea, bogate în licopen, un antioxidant care previne apariția unor boli grave de sănătate, spun experții.