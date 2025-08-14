15-21 august 2025: Pericol Excepțional de Incendiu /Cod galben de caniculă

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural.
În acest context, atenționăm cetățenii că orice scânteie sau un simplu gest de neglijență, precum aprinderea resturilor vegetale, un grătar nesupravegheat sau aruncarea unui muc de țigară, poate declanșa incendii de proporții.
Pentru a preveni incendiile de vegetație, rugăm oamenii să respecte cu strictețe următoarele măsuri:
• Nu aruncați mucuri de țigară, chibrituri aprinse sau alte obiecte inflamabile în apropierea zonelor împădurite sau pe terenuri cu vegetație uscată;
• Evitați aprinderea focului în aer liber, în special lângă păduri sau câmpuri cu vegetație uscată;
• Nu dați foc resturilor menajere în aer liber pentru igienizarea terenurilor sau gospodăriilor, deoarece focul se poate propaga rapid;
• Manifestați o vigilență sporită în timpul activităților de recreere în păduri sau zone forestiere, mai ales atunci când folosiți focul deschis (ruguri, grătare, mangal). La plecare, acestea trebuie să fie complet stinse;
• Supravegheați permanent copiii și monitorizați-le atent activitățile. Nu le permiteți să se joace cu chibrituri sau alte surse de aprindere;
De asemenea, potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la data de 14 august 2025 în unele zone ale țării temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C și mai mult.
În acest sens, cetățenii sunt îndemnați să respecte următoarele recomandări:
• Evitați expunerea îndelungată la razele directe ale soarelui, în special în intervalul orelor de amiază;
• La ieșirea din locuință, purtați haine lejere, de culori deschise și utilizați mijloace de protecție solară;
• Alegeți pentru scăldat doar locuri special amenajate și dotate cu posturi de salvare;
• Evitați consumul de băuturi alcoolice înainte de a intra în apă;
• Hidratați-vă corespunzător și limitați efortul fizic în aer liber.
În caz de situații de risc sau de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.