În atenția călătorilor! MAE a emis o alertă de călătorie în Spania în contextul valului de căldură extrem

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o alertă de călătorie în Spania. Autoritățile avertizează cetățenii moldoveni, aflați pe teritoriul Spaniei sau care intenționează să călătorească în această țară, despre existența unui val de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare, informează moldpres.md

Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula va persista până la 18 august curent. Astfel, temperaturile foarte ridicate, lipsa precipitațiilor și vânturile puternice au favorizat izbucnirea mai multor incendii pe teritoriul Spaniei.

În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor să consulte în prealabil avertizările meteo și măsurile dispuse de autoritățile locale. Totodată, este important ca aceștia să respecte cu strictețe instrucțiunile oficiale, în special în caz de evacuare. La fel, persoanelor li se recomandă să evite orice acțiuni care pot provoca incendii.

„În perioada iunie–septembrie, în majoritatea comunităților autonome din Spania este interzisă aprinderea focurilor, utilizarea grătarelor și arderea resturilor vegetale sau agricole”, a subliniat MAE.

Cetățenii pot solicita asistență consulară la Ambasada Republicii Moldova la Madrid: +34 91 828 79 89 sau la Consulatul General al Republicii Moldova la Barcelona: +34 93 754 54 40. Numere de urgență care activează 24/7: Madrid: +34 664 598 545 și Barcelona: +34 660 94 80 54.