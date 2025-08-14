Un adaos la salariu de 3.000 de lei, din partea statului, pentru tinerii care se angajează în industrii de importanță strategică

Astăzi, la Chișinău a fost lansat un program, în conformitate cu care autoritățile statului se angajează să acorde un adaos la salariu de 3.000 de lei tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, care se angajează în industrii de importanță strategică.

Acest sprijin va fi acirdat lunar, timp de 12 luni. Autoritățile estimează că aproximativ 4000 de tineri vor beneficia de acest Program până la sfârșitul anului curent.

Vă reamintim că, domeniile incluse în acest Program sunt industria electronică, industria chimică și farmaceutică, industria constructoare de mașini și componente auto, industria textilă și de îmbrăcăminte, industria materialelor de construcție, industria alimentară și industria creativă

 


