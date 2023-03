FALS: Refugiații ucraineni din Moldova primesc indemnizații lunare de 7000 de lei

Recent, în rețelele sociale a fost publicat un video în care o femeie povestește că o refugiată din Ucraina care se află în Republica Moldova i-ar fi spus că beneficiază de o indemnizație de 7000 de lei lunar în calitate de adult, iar minorii ar primi suma de 6000 de lei. Femeia folosește un limbaj licențios, cu insulte adresate refugiaților ucraineni, dar și autorităților moldovenești, acuzându-le că din impozitele sale întreține persoane străine, dar nu pe propriii cetățeni. Informația este falsă. Refugiați ucraineni nu primesc indemnizații din partea statului Republica Moldova, toate ajutoarele oferite sunt din partea partenerilor externi, a persoanelor fizice și juridice care au donat pe conturile deschise de autorități. Astfel, prin intermediul Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR) fiecărui refugiat i se oferă lunar o indemnizație de 2200 lei de persoană, și nu de 7000 de lei, cum se afirmă în video-ul care a acumulat circa zece mii de distribuiri.

În video-ul de pe TikTok, femeia povestește că refugiații ucraineni din Moldova își permit să cumpere produse scumpe. „Ieri la mine la lucru, că am intrat la lucru de vreo două zile, se aproape o doamnă, așa aranjată, după vorbă am înțeles eu că este ucraineancă. Ei, Dumnezeu cu dânsa. Și a început să cumpere, cel mai scump, cel mai scump: icre de 50 de grame, de 600 de lei, cârnaț… A făcut o cumpărătură… Să lucrezi un an de zile nu ai salariu la cât a cumpărat ea”, a spus autoarea video-ului, utilizând multe înjurături și cuvinte obscene.

Injurii, instigare la ură și discriminare

Ea afirmă că acea doamnă din Ucraina i-ar fi povestit că „conducerea noastră, de când a intrat în Moldova, îi plătește 7000 de lei indemnizație pentru o persoană adultă și 6000 de lei pentru copil”. Femeia este revoltă și înjură autoritățile că le plătește „haholilor” (termen discriminatoriu, adresat ucrainenilor).

Inițial, imaginile au fost încărcate în rețeaua TikTok de către utilizatoarea Natalia Cebotari. Ulterior, video-ul a fost distribuit și în rețeaua Facebook, de pe profilul Nataliei Dobos, cu numele Natali Natali. Sub acest video, au fost publicate mii de comentarii, în care această femeie este criticată pentru limbajul licențios folosit, iar unii internauți dezmint că refugiații ucraineni ar primi indemnizații din bugetul public.

Reportera portalului Stopfals.md a luat legătura cu autoarea video-ului pentru a afla din ce surse s-a documentat când a publicat informația. Ea nu a vrut să răspundă la întrebare, blocând discuția: „Sunteți jurnalistă, Ciao!”. A doua zi imaginile au fost șters de pe Facebook, însă portalul Stopfals.md a făcut o copie.

Pe profilul de Facebook al acestei doamne sunt publicate postări de la protestele organizate de Partidul politic „Șor”, imagini denigratoare în adresa Maiei Sandu, dar și mesaje împotriva… jandarmilor români.

Refugiații ucraineni din Moldova primesc îndemnizații lunare de 2200 de lei, acordate de UNHCR

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Familiei dezminte informațiile difuzate în imaginile video. Serviciul de presă al Ministerului a precizat că, în realitate, refugiații ucraineni din Moldova sunt susținuți în mare parte din ajutoare externe, iar suma care li se oferă în calitate de indemnizații lunare nu este de 7000 de lei, ci mult mai mică. „Din fondurile acumulate pe contul de donații al Ministerului Finanțelor nu se oferă indemnizații pentru refugiați. Se finanțează centrele de plasament temporar pentru refugiați și alte măsuri dispuse de Comisia pentru Situații Excepționale, ce țin de gestionarea fluxului de refugiați. Ministerul Muncii și Protecției Sociale are două programe în derulare de suport pentru refugiați, finanțate de partenerii internaționali. Este vorba de Programul Alimentar Mondial, care oferă suport familiilor care găzduiesc refugiați. Ajutorul financiar are valoarea de 3900 de lei pentru familiile care găzduiesc între 1 și 4 persoane refugiate și 4800 de lei atunci când sunt găzduite 5 sau mai multe persoane. Totodată, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR) oferă lunar fiecărui refugiat o indemnizație de 2200 lei. Alte forme de ajutor posibil să mai ofere ONG-urile, dar cel puțin la nivel național nu cunoaștem despre alte forme de suport lunar pentru refugiați”, se menționează în răspunsul Ministerului oferit portalului Stopfals.md.

De la invazia nejustificată a armatei ruse în Ucraina, portalul Stopfals.md a mai publicat demontări ale falsurilor despre refugiații ucraineni sau speculații despre ajutoarele financiare primite de aceștia. Recent, într-o postare pe rețelele sociale, Oleg Savva, fost deputat socialist, și-a exprimat indignarea în legătură cu faptul că „din bugetul de stat al Republicii Moldova” pentru refugiații ucraineni au fost alocate 2,27 mlrd. de lei, speculație dezmințită de portalul Stopfals.md. În realitate, majoritatea sumelor de bani direcționate pentru susținerea refugiaților ucraineni în Moldova provin din sursele partenerilor și dezvoltare și alte surse nebugetare.

Portalul Stopfals.md va solicita organele de drept să investigheze dacă afirmațiile din video-ul publicat în rețelele sociale cad sub incidența prevederilor Codului Contravențional (Articolul 701) și anume „distribuirea conținutului neadecvat, agresiv și care instigă la ură și dezbinare”.

Stopfals.md