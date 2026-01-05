Cine ține cu adevărat robinetul gazului?

Acum un an, concernul rus Gazprom a stopat livrările de gaze în Republica Moldova, încălcând prevederile acordului din 29 octombrie 2021. Atunci compania rusească a acuzat Ucraina (care împiedică tranzitul gazelor din Rusia pe teritoriul său), deși are posibilitatea tehnică să-și îndeplinească obligațiile contractuale prin conducta transbalcanică. Pentru depășirea crizei energetice de pe malul stâng al Nistrului, în februarie 2025, Uniunea Europeană și Guvernul R. Moldova i-au propus administrației de la Tiraspol o asistență financiară de 60 de milioane de euro, în schimbul îndeplinirii unor condiții, cum ar fi ajustarea tarifelor și respectarea drepturilor omului. Administrația separatistă a refuzat oferta în favoarea unei scheme rusești nesigure. În articolul de mai jos vă prezentăm cronologia evenimentelor care au cauzat criza energetică în regiunea transnistreană.

Conform acordului dintre SA Moldovagaz și Gazprom, semnat pe 29 octombrie 2021, concernul rus este obligat să transporte gaze naturale până la hotarul R. Moldova. Înțelegerea din 2021 a inclus și un protocol care prevedea semnarea, până la 1 mai 2022, a unui acord privind reglementarea datoriilor acumulate de malul drept al Nistrului. Pentru a ajunge la această etapă, s-a convenit ca, în prealabil, autoritățile moldovenești să efectueze un audit independent al datoriei SA Moldovagaz față de Gazprom. De notat că în ultimele decenii Gazprom nu a pretins și nu a încasat efectiv plăți pentru consumul de gaze al regiunii transnistrene, controlată de Federația Rusă, datoriile fiind estimate la circa 11 miliarde de dolari (unele surse indică în jur de 9 miliarde de dolari).

Decembrie 2022. Guvernul R. Moldova renunță la gazele rusești în favoarea regiunii transnistrene

Rusia și-a respectat angajamentele luate doar un an. Pe 1 octombrie 2022, în pragul iernii, la câteva luni de la declanșarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei, Rusia a redus cantitățile de gaze livrate R. Moldova cu circa 30%. În noiembrie 2022, reducerea volumului a ajuns la 49%, iar în decembrie – la 56% față de volumele contractate potrivit acordului din 2021. În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău au decis ca întregul volum de gaze naturale livrat de Gazprom către R. Moldova – 5,7 milioane de metri cubi pe zi – să fie alocat pentru acoperirea consumului pe malul stâng al Nistrului și pentru producerea energiei electrice la Centrala Termoelectrică Moldovenească (Moldgres) pentru consumatorii de pe ambele maluri ale Nistrului.

Din decembrie 2022, malul drept al Nistrului a fost asigurat cu gaze naturale procurate de compania de stat Energocom S.A. de pe piața europeană, în timp ce pe malul stâng au fost consumate gazele livrate de Gazprom. Această schemă a funcționat până pe 31 decembrie 2024, când a expirat acordul dintre Naftogaz Ucraina și Gazprom cu privire la transportarea gazelor rusești pe teritoriul ucrainean. La sfârșitul anului 2024, Kievul a refuzat să prelungească acordul cu privire la tranzitul gazelor din Rusia.

Decembrie 2024. Gazprom refuză să transporte gaze în R. Moldova prin gazoductul transbalcanic

Însă teritoriul Ucrainei nu este singura cale de transportare a gazelor din Rusia spre R. Moldova. Pe fondul problemelor legate de semnarea acordului privind tranzitul gazelor dintre Gazprom și Naftogaz Ucraina, încă la sfârșitul anului 2019 SRL Moldovatransgaz a realizat lucrări tehnice care permit transportul în regim revers al gazelor prin conducta transbalcanică. Sistemul de conducte transbalcanice a fost construit în 1988, cu scopul de a transporta gazele rusești prin Ucraina pentru a aproviziona R. Moldova, România, Bulgaria și Turcia.

Mecanismul numit „revers” permite livrarea gazelor nu doar pe direcția prevăzută inițial prin coridorul transbalcanic (de la Est la Vest), ci și în sens invers (de la Vest la Est). Astfel, a devenit posibil transportul gazelor pe ambele direcții. Prin urmare, chiar dacă Ucraina a refuzat să prelungească acordul privind transportarea gazelor pe teritoriul său, Gazprom avea și mai are posibilitatea să transporte gaze în R. Moldova prin conductele Turkstream și Transbalcanică. Cu toate acestea, pe 28 decembrie 2014, gigantul rusesc a decis unilateral să oprească furnizarea de gaze naturale către R. Moldova începând cu 1 ianuarie 2025, motivându-și decizia prin refuzul părții moldovenești de a-și achita restanțele la furnizarea de gaze. Astfel, Gazprom a acuzat Moldovagaz că nu și-a îndeplinit constant obligațiile de plată – datoriile acumulate pentru consumul malului drept, care urmau să fie supuse auditului –, obligații asumate conform contractului încheiat în 2006 și prelungit în 2021, ceea ce ar constitui o încălcare semnificativă a termenelor acestuia.

Cauza oficială a stopării livrărilor: Gazprom insistă pe recunoașterea unei pretinse datorii

Obligațiile neîndeplinite, pe care Gazprom le impută companiei sale fiice, Moldovagaz, unde deține majoritatea acțiunilor, se referă la o pretinsă datorie de 709 milioane de dolari, pe care compania moldo-rusă ar fi acumulat-o pentru gazele consumate în anii 2011-2015 și 2021 pe malul drept al Nistrului. Un audit al Curții de Conturi efectuat la Moldovagaz a arătat că aproape 400 de milioane de dolari reprezintă datoria propriu-zisă, în timp ce alte 309 milioane sunt penalități (din cauza devierilor tarifare, neachitărilor consumatorilor, consumului fraudulos, investiților nefundamentate, cheltuielilor determinate de diferența dintre cursul de schimb al valutei și cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei).

În 2023, Guvernul Republicii Moldova a efectuat un audit internațional care a constatat că datoria reală este de 8,6 milioane de dolari, și nu de 709 milioane. Gazprom însă nu recunoaște rezultatele acestui audit și oprit livrarea gazelor către R. Moldova în decembrie 2024. Din spusele lui Vadim Ceban, președinte interimar al Consiliului de Administrație al Moldovagaz, compania rusească nu cere achitarea imediată, ci recunoașterea acestei datorii pentru a relua livrarea de gaze prin gazoductul transbalcanic.

Februarie 2025. Tiraspolul refuză asistența financiară oferită de UE

Urmare a sistării livrării gazelor din Rusia, regiunea transnistreană și unele localități din partea dreaptă a Nistrului au rămas complet fără gaze întreaga lună ianuarie 2025. La scurt timp, Uniunea Europeană a oferit Tiraspolului o asistență de urgență în valoare de 30 de milioane de euro pentru perioada 1-10 februarie 2025. Totodară, UE a propus regiunii transnistrene o nouă asistență, de această dată în valoare de 60 de milioane de euro, cu condiția să crească treptat tarifele pentru consumatori și să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Tiraspolul însă a refuzat oferta Bruxelles-ului, preferând să rămână sub controlul Moscovei prin acceptarea unei alte soluții, pusă la cale de Rusia împreună cu Ungaria.

Noua schemă de furnizare a gazelor în regiunea transnistreană prevede următorii pași: o firmă elvețiană cu acționariat maghiar, MET Gas and Energy Marketing AG, care are o reputație bună pe piața internațională, livrează pe banii Moscovei gazele la hotarul cu R. Moldova în baza unui contract semnat cu Moldovagaz. La rândul său, Tiraspolul achită în avans costurile de tranzit pentru gazul transportat de la frontiera cu R. Moldova spre regiunea transnistreană, în baza unui acord între Moldovagaz și Tiraspoltransgaz. Pentru a permite această schemă, Chișinăul a impus Tiraspolului următoarele condiții: eliberarea deținuților politici, rezolvarea problemei edificiului liceului din Râbnița (unde se predă în limba română), păstrarea televiziunii publice moldovenești în grila operatorilor de servicii din regiune, scoaterea posturilor de control instalate ilegal în 2022. Cele mai multe din aceste condiții au fost îndeplinite de autoritățile din Tiraspol.

Infografic: Stopfals.md

Schema rusească instabilă din cauza sancțiunilor

Această schemă de asigurare cu gaze funcționează extrem de anevoios deoarece Rusia plătește serviciile companiei MET Gas and Energy Marketing AG prin intermediul unor societăți anonime din Emiratele Arabe Unite, stat care nu a aderat la sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei după începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei. Pe măsura ce sancțiunile împotriva Rusiei se înăspresc, această modalitate de plată devine tot mai complicată. Efectuarea plății din Emirate către MET este cea mai dificilă etapă, deoarece compania respectivă este înregistrată în Elveția, stat care a aderat la sancțiunile împotriva Rusiei. Procesul de achitare este fragmentat în trei părți pe lună și trebuie să ocolească de fiecare dată sancțiunile UE. Odată depășită această etapă, MET Gas and Energy Marketing AG transportă gazele până la hotar cu Republica Moldova. Sursele redacției Stopfals.md și responsabili din domeniul energetic al R. Moldova au comunicat că în decursul unui an, pentru a ocoli sancțiunile internaționale, Moscova a schimbat mai multe offshore-uri din Emiratele Arabe Unite, numite oficial „agenți de plată”.

Pe 18 august 2025, Moldovagaz a fost desemnată drept entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025 – 31 martie 2026. Această decizie a fost luată de Guvernul R. Moldova pentru a asigura continuitatea livrărilor de gaze către consumatorii de pe malul stâng al Nistrului în scopul evitării de întreruperi în sezonul rece. Urmare a acestei decizii, compania are dreptul să achiziționeze gaze naturale de pe piața angro din R. Moldova exclusiv pentru necesitățile regiunii transnistrene.

În același timp, Moldovagaz are obligația să facă rezerve de gaze suficiente pentru a acoperi volumul necesar de gaze pe malul stâng al Nistrului. Însă Moldovagaz n-are bani pentru a achiziționa gaze naturale și nici nu poate să facă rezerve pe teritoriul Ucrainei din cauza acționarului său majoritar – Gazprom. Pentru a îndeplini obligațiile stabilite de Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), Moldovagaz este asistată de aceeași companie elvețiană MET Gas and Energy Marketing AG. „Rezervele sunt făcute de Moldovagaz, prin procurarea de la MET și achitate de Tiraspoltransgaz”, a precizat pentru Stopfals.md șeful Moldovagaz, Vadim Ceban. El a mai spus că livrările curente în regiunea transnistreană sunt la nivelul cererii Tiraspoltransgaz, în limitele a 2,7 – 3 milioane de metri cubi pe zi: „Livrările depind de nivelul achitărilor, vin la timp banii, vin și livrările la timp”.

Regiunea transnistreană încheie anul cu o nouă stare de urgență

La aproape un an de la începutul ciclului de stări de urgență în regiunea transnistreană, pe 18 decembrie 2025 așa-zisul legislativ de la Tiraspol a aprobat o nouă decizie în acest sens, de această dată pentru o perioadă de 30 de zile. Pe 15 decembrie, liderul administrației secesioniste, Vadim Krasnoselski, a explicat că această măsură este necesară pentru a depăși dificultățile aprovizionării regiunii cu gaze naturale și a încercat să transfere vina pe Uniunea Europeană, afirmând că riscurile sunt legate de „încetinirea tranzacțiilor de decontare în cadrul UE”.

Aceste declarații distorsionează realitatea. Președintele interimar al Consiliului de Administrație al Moldovagaz a declarat pentru Stopfals.md că procesul depinde foarte mult de transferurile bănești din Rusia, costul gazelor naturale, dar și de verificarea permanentă a plăților de către băncile corespondente fie din Elveția, fie din UE. Vadim Ceban a mai precizat că transportarea gazelor în interiorul R. Moldova este achitată de Tiraspoltransgaz care plătește către Moldovagaz. Cea din urmă achită către Vestmoldtransgaz, operator al sistemului de transport al gazelor naturale în R. Moldova. El dă asigurări că Tiraspoltransgaz are asigurate rezervele necesare, conform hotărârii ANRE, care permit (pentru perioadele de criză) gestionarea întreruperilor provocate de lipsa de finanțare.

Vom preciza la final că criza energetică din regiunea transnistreană este o consecința directă a deciziilor luate de Moscova și a refuzului Tiraspolului de a accepta soluții transparente. Criza arată că dependența energetică este folosită ca instrument politic, iar soluțiile europene sunt mai stabile decât schemele rusești.

Ilie GULCA, Stopfals.md