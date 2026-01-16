FALS: SUA au suspendat eliberarea tuturor vizelor pentru R. Moldova

Decizia Statelor Unite ale Americii de a suspenda, începând cu 21 ianuarie 2026, acordarea de vize de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, printre care R. Moldova, a stârnit speculații în spațiul public. Cauza? Mai multe instituții de presă și canale de social media au scris miercuri și joi, 14-15 ianuarie, că administrația de la Washington a decis suspendarea tuturor vizelor pentru cele 75 de state. Informația falsă a stârnit confuzie în rândul mai multor cetățeni.

Cetățenii au fost induși în eroare, în mare parte, prin omiterea specificării că va fi suspendată doar procedura de eliberare a vizelor de imigrare în SUA.

Vize de imigrare – documente oficiale care permit unei persoane să se stabilească permanent în Statele Unite ale Americii. Acestea sunt diferite de vizele neimigrante, care sunt eliberate pentru șederi temporare, precum turismul, studiile sau munca pe perioadă determinată

– Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova

De la Fox News la sursele locale

Majoritatea surselor locale care au publicat informația au preluat-o de la Fox News, care a consultat un document intern al Departamentului de Stat al SUA. Publicația americană a menționat că este vorba despre vizele „de imigrare” abia în corpul știrii, omițând-o în titlul și intro-ul acesteia. Mai mult, sursa a folosit în titlu cuvântul „toate” (în original: „all”).

Deși unele surse media au precizat din start că suspendarea se referă doar vizele de imigrare, altele au contribuit la confuzia generală, creându-se efectul de domino.

Anunțul Departamentului de Stat al SUA

„Departamentul de Stat va suspenda procesarea vizelor de imigrare din 75 de țări ai căror migranți iau asistență socială de la poporul american în rate inacceptabile. Înghețarea va rămâne activă până când SUA se va putea asigura că noii imigranți nu vor extrage bogăția poporului american”, au anunțat autoritățile americane.

Precizările Ministerului de Externe de la Chișinău

MAE al R. Moldova a informat că decizia care „vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare” pentru cetățenii celor 75 de state, începând cu 21 ianuarie, este o „măsură cu caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”), și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA”.

MAE a subliniat câteva aspecte esențiale:

1. Vizele de imigrare deja emise rămân valabile și nu sunt revocate;

2. Vizele neimigrante (turistice, de studii, de muncă, de afaceri, etc.) nu sunt afectate și continuă să fie procesate și emise în regim normal;

3. Cererile pentru vize de imigrare pot fi depuse și intervievate, însă emiterea efectivă a vizelor este temporar suspendată;

4. Impactul asupra cetățenilor R. Moldova este limitat, având în vedere că numărul vizelor de imigrare emise anual la Chișinău a fost constant redus.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md