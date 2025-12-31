12 boabe de struguri de Revelion: semnificații, tradiții și superstiții

12 boabe de struguri de Revelion

Se presupune că a mânca 12 boabe de struguri la miezul nopții aduce noroc pentru noul an care vine. Tradiția spune că fiecare strugure reprezintă o lună de noroc din anul următor. Boabele trebuie mâncate la fiecare bătaie a ceasului, exact la miezul nopții. Deși cel mai obișnuit este să mănânci strugurii pur și simplu când bate ceasul, există mai multe modalități prin care această tradiție este abordată, spun specialiștii.

Unele variante indică faptul că oamenii ar trebui să mănânce boabele de struguri purtând lenjerie intimă roșie sau stând sub o masă. O altă variantă sugerează că acest ritual va asigura găsirea dragostei în anul următor. Indiferent de modul în care este respectată tradiția, două reguli par destul de consecvente: fiecare boabă reprezintă o dorință pentru cele 12 luni următoare și trebuie să termini de mâncat toate cele 12 boabe înainte ca ceasul să bată ora 12:01.

Mâncatul strugurilor de Anul Nou nu este o invenție recentă apărută pe internet. Rădăcinile acestei tradiții datează de peste o sută de ani. Se spune că tradiția își are originea în cultura spaniolă. Mulți istorici cred că a apărut la sfârșitul anilor 1890 – începutul anilor 1900, ca o modalitate de a valorifica un surplus de struguri. Există, de asemenea, dovezi în ziarele de la sfârșitul secolului al XIX-lea care arată că oamenii din clasele înstărite mâncau struguri de Anul Nou la prânz.

Majoritatea spaniolilor spun că anul 1909 a fost momentul decisiv, când negustorii din Alicante și Murcia au împărțit struguri în Puerta del Sol din Madrid pentru a încuraja și populariza această tradiție. Deși este răspândită și în America Latină, tradiția este extrem de importantă în Spania și este respectată cu strictețe în fiecare an

Consumul de struguri de Anul Nou prezintă un pericol de sufocare

Potrivit specialiștilor, pericolul de sufocare este real. De la sfârșitul anilor 1960, posturile de televiziune au început să transmită în direct turnul clopotniței din Plaza del Sol, astfel încât oamenii care nu se aflau în Madrid să poată participa simbolic la ritual. Unele tradiții spun că sunetul clopoțeilor este încetinit pentru a permite oamenilor să consume strugurii mai ușor.

Persoanele care se grăbesc să mănânce strugurii se pot confrunta cu riscul sufocării. Specialiștii recomandă folosirea strugurilor fără sâmburi și consumarea lor cu atenție și precauție.