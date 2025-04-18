ЧТО ТАКОЕ ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КАК ЕЁ ОТЛИЧИТЬ ОТ ДЕЗИНФОРМАЦИИ?

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OdN
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Чтобы выжить в «океане» информации, в котором мы все сегодня «плаваем», важно знать, как защитить себя от «хищных рыб». Эта метафора как нельзя лучше подходит к ситуации современного потребителя информации. А «хищные рыбы», от которых нам всем нужно защищаться, — это ложные сведения и различные спекуляции, преследующие цель дезинформировать нас.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), описывает в следующей инфографике разницу между объективной информацией и дезинформацией. #НетДезинформации #СообщайФейки

Самая надежная защита от лжи — это правда. Призываем тебя быть ответственным и активным гражданином и вместе поддержать правду в борьбе с дезинформацией. Для этого сообщай о выявленных фейках на semnale.stopfals.md!

 


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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