ЧТО ТАКОЕ ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КАК ЕЁ ОТЛИЧИТЬ ОТ ДЕЗИНФОРМАЦИИ?

Чтобы выжить в «океане» информации, в котором мы все сегодня «плаваем», важно знать, как защитить себя от «хищных рыб». Эта метафора как нельзя лучше подходит к ситуации современного потребителя информации. А «хищные рыбы», от которых нам всем нужно защищаться, — это ложные сведения и различные спекуляции, преследующие цель дезинформировать нас.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), описывает в следующей инфографике разницу между объективной информацией и дезинформацией. #НетДезинформации #СообщайФейки

Самая надежная защита от лжи — это правда. Призываем тебя быть ответственным и активным гражданином и вместе поддержать правду в борьбе с дезинформацией. Для этого сообщай о выявленных фейках на semnale. stopfals.md!