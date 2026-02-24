„Moldova își va găsi calea”. Interviu cu un reprezentant al Consiliului Europei despre amalgamare, polarizare, Găgăuzia și UE

Reforma administrației publice locale este dezbătută intens în Republica Moldova: de la comasarea localităților până la autonomia financiară a primăriilor. Secretarul General al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Mathieu Mori, a explicat într-un interviu pentru partenerii noștri, publicația online NewsMaker, de ce descentralizarea nu este finalizată nici măcar în țările din UE, de ce este necesar dialogul cu primarii, cum vede situația din Găgăuzia și de ce democrația locală este un element-cheie al parcursului european al Moldovei.

Autor: Stela Untila, NewsMaker.md