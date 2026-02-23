Spirit competitiv și rezultate remarcabile la olimpiadele raionale 2026

Recent, în raionul Soroca au fost organizate olimpiadele școlare la mai multe discipline, reunind peste 220 de elevi pasionați de performanță și competiție academică. Astfel, la olimpiada raională la limba și literatura română au participat 75 de elevi, la limba rusă (școala națională) – 25 de elevi, la fizică – 42 de elevi, iar la istoria românilor și universală – 80 de elevi.

Participanții au demonstrat competențe lingvistice solide, abilități de comunicare și analiză, precum și cunoștințe temeinice despre spațiul natal și patrimoniul istoric. Competițiile au oferit elevilor oportunitatea de a-și testa nivelul de pregătire și de a-și afirma potențialul intelectual.

Aprecieri înalte sunt adresate tuturor elevilor pentru implicare și perseverență, dar și profesorilor care i-au ghidat și susținut în acest parcurs al performanței.

