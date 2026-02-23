Două eleve din Cosăuți, premiate de salvatori pentru creativitate și implicare

Două eleve de la Gimnaziul din satul Cosăuți, raionul Soroca, au fost premiate de salvatori în cadrul unui concurs național de creație. Este vorba despre Ermurachi Daniela și Sugailo Arina, care au obținut locul II la competiția „Prevenirea situațiilor de risc în viziunea copiilor”.

Concursul a reunit 40 de copii din întreaga țară, care și-au demonstrat creativitatea, implicarea și atitudinea responsabilă în promovarea regulilor de siguranță. Lucrările participanților au evidențiat importanța prevenirii situațiilor de risc și a adoptării unui comportament corect în caz de pericol.

Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, competiția este organizată anual și are drept scop promovarea culturii siguranței în rândul copiilor, contribuind la formarea unui mediu mai sigur și mai protejat.

În cadrul ceremoniei de premiere a fost organizată și o expoziție a tehnicii de intervenție, unde au fost prezentate autospeciale și echipamente utilizate de salvatori și pompieri în gestionarea diverselor situații excepționale. Evenimentul a oferit copiilor oportunitatea de a cunoaște mai îndeaproape activitatea salvatorilor și importanța respectării regulilor de securitate.


