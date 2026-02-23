Granturi de până la 50 mii de euro fermierilor, din partea Uniunii Europene, pentru proiecte comune în sectorul semințelor

Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia de granturi de până la 50.000 de euro pentru inițiative de cooperare în domeniul producerii și valorificării semințelor. Programul are un buget total de 250.000 de euro și este finanțat de Uniunea Europeană, transmite moldpres.md

Sprijinul este destinat grupurilor de producători sau parteneriatelor care își propun să dezvolte proiecte comune pe întreg lanțul valoric al sectorului semincer — de la producere și multiplicare până la procesare și comercializare pe piață.

Potrivit Delegaţiei UE în Republica Moldova, finanțarea poate fi utilizată pentru activități ce vizează producerea semințelor; multiplicarea materialului semincer; prelucrarea și condiționarea acestuia; promovarea și comercializarea produselor.

Programul se referă la semințele de porumb, sorg, cânepă industrială, precum și la culturile de acoperire, considerate importante pentru creșterea productivității agricole și protecția solului.

Inițiativa urmărește stimularea cooperării între fermieri, consolidarea capacităților de producție și creșterea competitivității sectorului agricol prin valorificarea în comun a resurselor și infrastructurii.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 martie 2026, iar condițiile detaliate de participare sunt publicate în cadrul apelului de granturi.