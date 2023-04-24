ФЕЙК: Главу Татарстана объявили «нежелательным лицом», потому что Кишинев против развития Гагаузии

Глава Татарстана Рустам Минниханов, приглашенный в Комрат на так-называемый конгресс народной дипломатии «Дружба народов-2023», заявил, что его признали «нежелательным лицом» в Молдове и поэтому ему пришлось вернуться обратно. Гагаузские власти утверждают, что для данного визита имелись все необходимые документы, а Кишинев из неуважения к автономии запретил Минниханову посетить Комрат. Это не соответствует действительности.

17 апреля Рустам Минниханов направлялся на «конгресс народной дипломатии» в Комрат, по приглашению кандидата в башканы, депутата Народного собрания Гагаузии Виктора Петрова и депутата Папламента Республики Молдова от Блока коммунистов и социалистов Александра Суходольского. Целью мероприятия значилось якобы укрепление экономических связей.

Однако, после прибытия в Кишиневский международный аэропорт, Минниханов не смог проследовать далее и был вынужден вернуться обратно, заявив, что власти Молдовы объявили его «нежелательным гражданином». «К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить вашу страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе», — заявил Минниханов в снятом в своем самолете видео. Минниханов не объяснил, кого он имел в виду под понятием «мы».

Александр Суходольский: Были все официальные документы

«Это полный беспредел нашей власти, потому что было официальное приглашение президенту республики, были все официальные документы (…) Было запланировано огромное количество положительных шагов, но центральные власти нашей страны решили сделать все возможное, чтобы жители автономии не получили этот положительный посыл для всех нас. Человека не впустили в страну, даже не выпустили из самолета», – заявил депутат-социалист Суходольский и принес извинения Минниханову и «всему народу Татарстана».

Василе Боля: Даже из самолета не разрешили выйти

«Рустаму Минниханову даже не разрешили выйти из самолета, принесли какую-то бумагу о том, что президент Татарстана является нежелательным лицом в Молдове», – сказал другой депутат-социалист Василе Боля.

Ирина Влах: Не понимаю, почему Минниханова связывают с войной

На заседании Правительства РМ от 19 апреля, башкан Гагаузии Ирина Влах выразила недоумение почему Минниханова связывают с войной. «Мы работаем с Татарстаном уже 25 лет. И за последние 8 лет (срок башканства Ирины Влах – ред.) этот регион и лидер этого региона вложили в наш регион очень многое. У нас были хорошие отношения, и мы будем продолжать их поддерживать. Я не буду комментировать этот визит и его мотив. Я не понимаю, почему вы связываете господина Минниханова с войной за границей», — заявила Влах.

Александр Носович: Минниханова депортировали

Прокремлевский пропагандист, автор портала Rubaltic.ru Александр Носович заявил, что Минниханова объявили «нежелательным лицом и депортировали из Молдовы» по вине Майи Санду, которая якобы не хочет развития Гагаузии. «Так совпало, что я сегодня в Казани: разумеется, в аэропорту, по радио депортация из Молдавии Минниханова – тема номер один. На инвестиционных пакетах для Гагаузии можно поставить точку», – написал Носович, назвав Виктора Петрова «основным кандидатом» в башканы. Постом Носовича поделился близкий к Петрову телеграмм-канал Gagauznews.

МИД РФ: Это недружественный шаг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение властей Молдовы «недружественным шагом». «Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран», — сказала Захарова.

Виктор Петров: Властям РМ невыгодно процветание автономии

Формулировку российского МИД-а «недружественный шаг» позже повторил и кандидат в башканы Виктор Петров в комментарии порталу Rubaltic.ru. Он обвинил молдавские власти в том, что они препятствуют «процветанию Гагаузии». «Власти Молдовы не пропустили высокую делегацию из Татарстана а, по словам Рустама Минниханова, представители братской республики в составе Российской Федерации были объявлены официальным Кишинёвом «нежелательными лицами». Осуждаю этот шаг со стороны центральных властей Молдовы и призываю весь Тюркский мир осудить поступок официального Кишинёва. Считаю, что властям РМ невыгодно стремительное социально-экономическое развитие и процветание нашей автономии», – сказал Петров.

Напомним, что в феврале этого года, Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы распорядилась заблокировать в Молдове сайт Rubaltic.ru за ложную информацию, которая разжигает ненависть и пропагандирует войну.

Заявлением Петрова поделился Александр Носович и телеграм-канал сайта GagauzNews.md, который в конце февраля 2022 года также был заблокирован решением СИБ за распространение фейковой информации и угрозу национальной безопасности.

Погранполиция: Лица не смогли объяснить цель поездки

В Пограничной полиции объяснили решение развернуть самолет с российским политиком Миннихановым тем, что он не выполнил условия, необходимые для получения разрешения на въезд в страну.

«Лица не смогли оправдать цель поездки, путались в заявлениях и предоставили противоречивую информацию о цели визита в нашу страну. Поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является веской причиной и власти обратились к российским чиновникам с просьбой воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны. Заявления российского чиновника, о том, что его объявили «персоной нонграта» в Молдове — ложны», – сообщается в пресс-релизе.

По данным погранполиции, в те сутки было отказано во въезде в Молдову 46-ти иностранцам.

Дорин Речан: Молдова не должна ассоциироваться со зверствами

Премьер-министр Дорин Речан заявил, что человеку, который поддерживает убийства, в Молдове делать нечего. «В понедельник, четверо граждан, некоторые из них утверждая, что они религиозны, пытались приехать в Кишинев, чтобы вмешаться в выборы и местную политику. Гражданам, которые временно являются депутатами и приглашают сюда тех, кто помогает убивать людей, убивать детей, убивать женщин в Украине, здесь искать нечего. Мы не ассоциируемся с войной. Мы не позволим никому вмешиваться во внутренние дела Республики Молдова и не позволим, чтобы Молдова ассоциировалась с этими зверствами», — сказал Речан на заседании правительства.

Аналитик: Минниханова пригласили в политических целях

Политический аналитик, бывший дипломат Алексей Тулбуре подчеркивает, что Минниханова в Гагаузию пригласили в политических интересах кандидата Виктора Петрова, а не в экономических, как об этом заявили организаторы конгресса. «Он (Рустам Минниханов) приезжает поддержать Виктора Петрова, потому что в Гагаузии для некоторых людей мнение артистов, политиков важнее, чем включить логику и попытаться понять, что происходит вокруг», – сказал Тулбуре в эфире аналитической программы «Триггер».

«Гагаузия имеет право на внешнеэкономическую автономную деятельность, но после начала войны, после того, как Россию назвали страной-террористом, на имя главы этого государства выписан ордер на арест, вся верхушка, включая Минниханова, находится под международными санкциями, после всего этого, такие люди приезжать в Молдову не могут», – считает Тулбуре.

Стоит отметить, что 14 марта Виктор Петров, еще не будучи зарегистрированным в качестве кандидата в башканы, встретился с главой Татарстана Миннихановым. Народное собрание Гагаузии его туда не командировало, это была его личная инициатива.

Так-называемый конгресс народной дипломатии «Дружба народов-2023», который прошел в Комрате 17 апреля 2023 года, заявленными целями которого были «налаживание экономических связей и укрепление межнационального мира», на самом деле был предвыборным мероприятием Виктора Петрова.

Рустам Минниханов поддерживает агрессию России в Украине. К январю 2023 года, Татарстан потратил на поддержку войны против Украины 2,5 млрд рублей.

Елена Челак,

Stopfals.md

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