ФЕЙК: В Молдове и Румынии обнаружены биолаборатории, участвующие в «опытах над нацией»

На российских телеканалах продолжается распространение дезинформации по итогам саммита Европейского политического сообщества, прошедшего 1 июня в Молдове. По этому поводу, пропагандисты «воскресили» известный нарратив о биолабораториях, которые якобы расположены в Молдове и Румынии и помогают собирать данные для «опытов над нацией». На самом деле, таких биолабораторий ни в Молдове, ни в Румынии, и тем более «вокруг России», как утверждает агитпроп, – нет, а отметки на очередных картах , которые якобы показывали расположение биолабораторий, совпадают с… наивысшими горными точками и столицами Молдовы и Румынии.

Во время ток-шоу «Куклы наследника Тутти» от 5 июня 2023 г. на российском Первом канале, посвященному молдавской тематике, среди всего прочего, обсуждались (45:54) «биолаборатории, обнаруженные в Молдове и Румынии». «В наших руках, благодаря небезразличным людям оказались документы, которые ранее не публиковались. Это документы 2010 года, когда на территории Румынии и Молдавии были запущены биолаборатории. Я ни сколько не шучу: фрагменты этого доклада мы сейчас покажем на нашем экране», — говорит ведущая Мария Бутина.

В подтверждении ее слов, на экране была продемонстрирована карта, на которой отмечены места, где якобы и располагаются биологические лаборатории.

Однако, при проверке геолокации точек на представленной телеканалом карте, можно выяснить, что эти места указывают на расположение столиц Молдовы и Румынии – Кишинева и Бухареста – , а также наивысших горных точек в обеих странах. В Румынии – это горная вершина Молдовяну, расположенная в Трансильванских Альпах (Южные Карпаты), в горах Фэгэраш, а в Молдове – гора Бэлэнешть, высотой 430 м (в некоторых источниках 429 м).

Первым на фейк обратил внимание молдавский карикатурист Алекс Бурец.

Также ведущая заявила, что лаборатории якобы могут работать, в том числе и во вред определенной нации (49:12). «Наше министерство обороны опубликовало целый доклад по месту расположения биолабов на Украине, где проводятся опыта, опыт с различным биологическим оружием, на определенном материале, определенного генотипа, определённой нации. А в Молдове и Румынии несколько другие лаборатории, которые должны были собирать данные. Но, все это элементы одного целого», – утверждала Мария Бутина.

Фактчекер Stopfals.md связался с мэром села Бэлэнэшть Григоре Пырцаком с спросил есть ли в этом селе какая-либо биолаборатория. «Я даже не хочу это комментировать, потому что эта чепуха. В эту информацию могут поверить люди из города, но не из нашего села», – сказал местный избранник.

«Биологические» фейки

Тема биологических лабораторий широко использовалась российской пропагандой в качестве оправдания полномасштабного вторжения в Украину. Так, например, российская пропаганда «обнаруживала» биологические лаборатории в захваченном Мариуполе, которые на самом деле были Центром профилактики заболеваний.

Также агитпроп утверждал, что на территории Украины располагались лаборатории США по разработке биологического оружие. При этом, при проверке информации, оказалось, что источником таких заявлений были подозрительные сайты, которые не имели ничего общего с военными структурами.

Некий Владислав Жемчугов был представлен в передаче на российском Первом канале вирусологом и «экспертом в сфере биологических угроз», и он якобы подтверждает расположение биолабораторий в Молдове и Румынии. «Это очень интересный документ трехсторонний о создании биологических лабораторий… Если говорить прямо, она («лаборатория» – ред.) замыкает то кольцо лабораторий, которое было создано вокруг России», – заявил Жемчугов. При этом, сам «эксперт в сфере биологических угроз» уже фигурировал в российских ресурсах, и как врач, и как иммунолог.

Само утверждение, что вокруг России нарастает биологическая угроза, появилось летом-осенью 2013 года и, по данным проекта Inform Napalm, автором этой информационной кампании является сотрудник пропагандистского телеканала РФ «Россия 24» Александр Рогаткин. Еще в 2018 году, в распоряжении редакции InformNapalm оказалось содержимое почтового ящика Рогаткина, где тот планирует свои «сюжеты» (см. скриншоты).

Начиная с 2014 года, украинский портал StopFake.org регулярно опровергает дезинформацию о деятельности на территории Украины неких секретные американских лаборатории.

Нарратив о «тайных американских биолабораториях» российская пропаганда также раскручивала на фоне массовых протестов в Казахстане и дальнейшего ввода в страну «миротворцев» государств Организации договора о коллективной безопасности. Также, российские пропагандистские информационные ресурсы убеждали, что биологические лаборатории расположены в Польше и странах Балтии.

Миф о биолабораториях в Молдове, где якобы разрабатываются опасные тесты, был опровергнут порталом Stopfals.md несколько раз за последние 4 года.

В период пандемии COVID-19 пропагандистские ресурсы распространяли ложные сообщения о том, что в лабораториях Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы разрабатываются несколько заболеваний, в том числе COVID, и что за этим стоит Запад, особенно США. С началом войны России против Украины этот же фейк о лабораториях, где якобы создается биологическое оружие, продвигался особенно активно. Никаких данных, подтверждающих эту информацию, не было найдено.

Утверждение о том, что в Румынии есть американские биолаборатории, не распространялось до сих пор, и доказательств этому нет. Однако прокремлевский нарратив о секретных лабораториях в Украине, где «США и правительство Зеленского проводят опасные эксперименты с микробами, используемыми в войне», распространяет Козмин Гушэ, бывший румынский политик, исключенный из Социал-демократической партии, который во время пандемии распространял разные теории заговора о COVID-19 и вакцинации.

Марианна Присяжнюк

Stopfals.md