   ТЕХНИКИ МАНИПУЛЯЦИИ: КАК НАМ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?

De către
OdN
-
0
14

В мире, где информация распространяется быстро и доступна каждому, техники манипуляции распространились угрожающе, влияя на восприятие и решения людей. Поэтому становится крайне важным знать об этих техниках, чтобы выявлять и нейтрализовать их, не давая себя обмануть.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), предлагает в инфографике, представленной ниже, самые распространённые техники манипуляции и практические советы по защите от них. #НетДезинформации #СообщаемФейки

Мы призываем тебя также присоединиться к борьбе за правду в противостоянии с фейками. Для этого сообщай о них на платформе semnale.stopfals.md!

 


Articolul precedentCutia Neagră PLUS: Achizițiile de milioane ale deputaților în 2024. Afacerea secretă a lui Adrian Albu
Articolul următorO soroceancă pe locul II la Women Bikini din Campionatul Național de Culturism și Fitness 2025 din România / GALERIE FOTO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.