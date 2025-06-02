   ТЕХНИКИ МАНИПУЛЯЦИИ: КАК НАМ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?

В мире, где информация распространяется быстро и доступна каждому, техники манипуляции распространились угрожающе, влияя на восприятие и решения людей. Поэтому становится крайне важным знать об этих техниках, чтобы выявлять и нейтрализовать их, не давая себя обмануть.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), предлагает в инфографике, представленной ниже, самые распространённые техники манипуляции и практические советы по защите от них. #НетДезинформации #СообщаемФейки

Мы призываем тебя также присоединиться к борьбе за правду в противостоянии с фейками. Для этого сообщай о них на платформе semnale.stopfals.md!