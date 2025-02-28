«Секрет успеха в бизнесе прост: работа, упорство и вера в своё дело» – София и Виктор Нинеску, предприниматели, клиенты Microinvest / PUBLICITATE

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История семейного бизнеса Pâine Domnească, финансируемого Microinvest, началась с желания предложить людям натуральную и качественную выпечку на севере Молдовы. Несколько лет назад супруги Нинеску решили вернуться домой из-за границы. В родном селе Кетросу они открыли пекарню, где традиционные рецепты сочетаются с современными технологиями. Сегодня их пекарня известна свежим хлебом, большим ассортиментом выпечки и уютными кафе, куда люди приходят не только за вкусными изделиями, но и за горячими напитками.

Узнай из интервью с молодыми предприниматели Виктором и Софией, клиентами Microinvest, как управлять семейным бизнесом в Молдове, в чем секрет успеха и какую роль сыграл Microinvest в развитии их компании.

Виктор, с чего началась история семейного бизнеса Pâine Domnească?

Я несколько лет работал в похожем бизнесе, изучал все нюансы и тонкости производства.  Затем, мы с супругой отправились за границу в поисках более высокого дохода, но со временем осознали, что хотим вернуться домой и создать что-то своё. Так родилась идея собственного дела. Мы заметили растущий спрос на продукцию, изготовленную из натуральных ингредиентов, и поняли, что рынок нуждается в качественных товарах. Так мы приняли решение создать свой бренд – пекарню Pâine Domnească.

Дополнительной мотивацией для нас стало желание развивать родное село Кетросу. Открытие пекарни позволило не только создать новые рабочие места, но и предложить местным жителям свежий, качественный хлеб, изготовленный по традиционным рецептам.

София, какие изделия входят в ассортимент вашей пекарни, и где можно приобрести вашу продукцию?

Наша пекарня предлагает широкий ассортимент хлебобулочных изделий, включая ржаной хлеб, хлеб из отрубей, с семечками, а также традиционные плацинды, булочки, круассаны, рогалики и многое другое. В ассортименте представлены и популярные сегодня круглые круассаны. Мы с радостью принимаем заказы для различных мероприятий – свадеб, крестин и других торжеств. Наши пекари уделяют особое внимание оформлению выпечки, создавая авторский дизайн и придавая изделиям праздничный вид. Приобрести нашу продукцию можно не только в пекарне, но и в наших кафе в Дрокии и Рышканах, где, помимо свежей выпечки, гости могут насладиться ароматным кофе, чаем и различными коктейлями. Кроме того, продукция Pâine Domnească представлена во многих магазинах северных регионов страны.

Вы уже несколько лет развиваете семейный бизнес. Насколько это сложно? С какими трудностями сталкиваетесь?

Честно говоря, вести семейный бизнес – это непросто, особенно когда дело касается баланса между работой и личной жизнью. Даже несмотря на то, что у каждого из нас есть свои обязанности, все ключевые решения мы принимаем вместе. А когда возникают сложности, приходится объединяться и искать решения сообща. Конечно, бывает и забавно – в таких ситуациях кто обычно «виноват»? Конечно же, жена! Но если серьёзно, мы прекрасно понимаем, что каждый вносит свою важную лепту в общее дело. Виктор отвечает за производство: он знает всё о рецептурах, технологии, оборудовании. Я же больше занимаюсь управлением кафе и магазинов, развитием бренда. Именно благодаря этому разделению мы сохраняем баланс и поддерживаем друг друга.

Как вы узнали о Microinvest и что для вас важно в сотрудничестве с компанией?

О Microinvest мы узнали еще в 2017 году, и с тех пор наше сотрудничество только укрепилось. Особенно мы ценим оперативность – каждый запрос рассматривается быстро, без лишней бюрократии. Финансовый анализ проводится один раз, после чего мы можем получать необходимую сумму в пределах одобренного лимита всего за 2 – 3 часа. Это невероятно удобно и позволяет нам экономить время – один из самых ценных ресурсов для бизнеса. Отдельно хочется отметить профессионализм нашего кредитного эксперта, который работает с нами с самого начала. Он всегда на связи, отвечает на любые вопросы, помогает с запросами и даёт полезные рекомендации. Благодаря такому подходу мы уверены в надежности Microinvest и с удовольствием рекомендуем компанию друзьям и партнёрам.

Как вам удается справляться с вызовами в бизнесе, и что дает вам силы продолжать?

Секрет прост – усердная работа и взвешенные решения. Вести собственный бизнес – это здорово, но за этим стоит гораздо больше, чем кажется со стороны. Это нестабильный график, который начинается в 5 утра и может длиться до глубокой ночи. Это неожиданные проблемы, которые требуют моментального решения. Но самое главное – заниматься тем, что действительно нравится. Тогда все сложности отходят на второй план. Например, когда видишь школьника с нашей булочкой или пенсионера с хлебом Pâine Domnească, понимаешь, ради чего трудишься. А самая большая мотивация для нас – это семья. Именно она дает силы двигаться вперед, несмотря ни на что.

*Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов. Он подразумевает ответственный и прозрачный процесс кредитования, честное финансирование и конструктивный подход к любому запросу.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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