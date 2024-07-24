Ольга Пынтя, семейный врач: Европа — это качественное здравоохранение и пациенты, которые ответственно относятся к своему здоровью

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Семейный врач Ольга Пынтя уже много лет работает в государственном медучреждении. Она заботится о том, чтобы каждый пациент, переступивший порог ее кабинета, получил необходимую помощь и лечение. Ежедневный вклад Ольги в сохранение здоровья граждан неоспорим и неоценим.

Как медицинский специалист, Ольга говорит о необходимости больших инвестиций в систему здравоохранения, чтобы граждане могли рассчитывать на помощь в госучреждениях. Каждый человек имеет право на здоровье и качественное медицинское обслуживание.

«Я бы хотела видеть в Молдове инвестиции в систему здравоохранения, в образование населения, в развитие инфраструктуры, чтобы все люди могли пользоваться услугами европейского уровня», — отмечает врач.

Здоровье пациентов также зависит и от их личной ответственности. Развитие культуры, в которой забота о здоровье является частью базовых ценностей, необходимо для благополучия нации. В этом отношении Молдове стоит брать пример с европейских стран.

«Европа для меня — это лучшее качество жизни, высокий уровень образования, качественное здравоохранение и пациенты, которые ответственно относятся к своему здоровью», — заключает Ольга Пынтя.

Видеосюжет можно посмотреть по ссылке ниже:

 


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OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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