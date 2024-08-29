Оксана Лунгу, предпринимательница: Европа для меня — экономическое, интеллектуальное и моральное единение со свободным и образованным обществом

Оксана Лунгу — автор бренда Lia Fia, одежды для детей и их мам. Благодаря своему увлечению, Оксана уже 12 лет помогает развитию легкой промышленности, эстетических предпочтений и продвигает сознательное потребление текстильных изделий.

«Мы заботимся о детях и их мамах, создавая одежду из натуральных тканей с большой заботой как об окружающей среде, так и о потребителях», — рассказывает Оксана Лунгу.

Предпринимательница хотела бы, чтобы в Молдове семьи были полными, чтобы родители могли не уезжать из страны и растить своих детей в мире и свободе, чтобы молдавские граждане жили в образованном обществе, обладая национальным достоинством, а местные производители получали поддержку.

«Европа для меня означает экономическое, интеллектуальное и моральное единение со свободным и образованным обществом. Это новые горизонты развития для молодого поколения, для предпринимателей. Это возможность принимать и делиться гостеприимством, талантами и качественными продуктами, которые у нас есть», — отмечает Оксана Лунгу.

Видео можно посмотреть по ссылке:

https://fb.watch/ucmgCXig8O/