Zece curiozități despre Paște pe care poate nu le știai

Cea mai veche și importantă sărbătoare creștină

Paștele celebrează Învierea lui Iisus Hristos la trei zile după răstignire. Este considerată cea mai veche sărbătoare creștină și reprezintă centrul credinței pentru milioane de oameni, inclusiv în Republica Moldova.

Oul roșu – simbolul vieții și al biruinței

În Moldova, vopsirea ouălor – în special în roșu – este un obicei de nelipsit. Ouăle simbolizează viața, iar culoarea roșie amintește de sângele lui Hristos, vărsat pe cruce.

În Moldova, credincioșii se salută cu „Hristos a înviat!”

În perioada pascală, acest salut este nelipsit, iar răspunsul vine firesc: „Adevărat a înviat!” – o formulă care înlocuiește toate politețurile obișnuite din această perioadă.

Coșul de Paște – binecuvântare și tradiție

Moldovenii duc la biserică, în noaptea de Înviere, coșuri pline cu ouă roșii, pască, brânzeturi și vin, pentru a fi sfințite. Este o tradiție plină de simboluri și emoție, transmisă din generație în generație.

Ciocnitul ouălor are reguli!

În multe sate din Moldova, regula spune că oul cu vârful mai ascuțit trebuie să ciocnească primul. Se spune că cel al cărui ou rămâne întreg va avea noroc tot anul.

Pasca – desertul care unește toate generațiile

Pasca tradițională moldovenească este nelipsită de pe masa de Paște. Fie că e cu brânză dulce, stafide sau smântână, fiecare gospodină are propria rețetă „secretă”.

Lumina Sfântă ajunge în Moldova din Ierusalim

În fiecare an, Lumina Învierii este adusă cu avionul din Țara Sfântă și distribuită în toate bisericile din țară – un simbol puternic al comuniunii și credinței.

E vremea donațiilor și gesturilor frumoase

În preajma Paștelui, tot mai mulți moldoveni aleg să facă fapte bune. Campanii de colectare de produse, haine sau jucării pentru cei nevoiași au loc anual în toată țara.

Obiceiuri speciale în satele moldovenești

În unele localități din nordul și sudul Moldovei, tinerii se adună în curțile bisericilor și joacă „Hora Paștelui”. Este un prilej de socializare și bucurie comunitară.

Paștele e și despre… deserturi internaționale

Chiar dacă tradiția spune pască și cozonac, tot mai mulți moldoveni se delectează și cu iepurași de ciocolată, aduși din Occident – pentru copii, dar și pentru adulții pofticioși.

