Hristos a Înviat! EFA câștigă meciul cu Steaua Nordului, iar în etapa viitorul întâlnește liderul

Sărbătoare, la propriu și la figurat, pe ulița fotbaliștilor de la EFA. După ce în etapa trecută visocenii au pierdut la Bălți, în meciul de acasă, în sâmbăta Paștelui echipa patronată de Ghenadie Mija a câștigat confruntarea cu vecina de clasament, FC Steaua Nordului.

După primele 45 de minute gazdele conduceau la limită, iar în repriza secundă, după ce fotbaliștii de la Izvoare au egalat, EFA a marcat trei goluri și a reaprins flacăra speranței. De altfel, aceasta de abia pâlpâie or, liderul a câștigat în deplasare, la Drochia, și nu prea văd cum ar ceda supremația care îi permite să promoveze în Liga 1.

Iată rezultatele tehnice ale etapei oferite de Federația Moldovenească de Fotbal: EFA Visoca – FC Steaua Nordului 4-1; Au marcat: Alexei Diordiev (36), Sergiu Godorojea (60, 90+1), Dumitru Cucoș (62) / Dmitri Popovici (56); CF Edineț – CSFCJT Atletico 3-1 Au marcat: Ionuț Găină (5), Eduard Creciun (30, 67) / Nicolai Palii (38); FC Speranța Drochia – Vulturii Cutezători 0-1. A marcat: Cristian Obadă (43). În minutul 18 Dan Pîsla (Vulturii Cutezători) n-a transformat un penalty; CF Locomotiva Ocnița – FC Grănicerul 5-0. Au marcat: Vladislav Boiciuc (42-penalty), Anatoli Mandalac (55), Sergiu Slesarciuc (64), Artiom Șuleac (75), Renat Murguleț (85); CF Olimpia – FC Țarigrad 2-5Au marcat: Vitalii Cucereavîi (14-penalty), Alexandr Grab (59) / Vitalie Scorpan (14), Vasile Noroc (32, 42), Valentin Fedco (32), Sebastian Manea (72).

După 14 etape clasamentul se prezintă astfel:

Etapa a 15, care se va disputa sâmbătă, 18 aprilie, cu începere de la ora 16:00, EFA joacă, în deplasare, cu liderul, Vulturii Cutezători. Dacă visocenii „nu le vor mai tăia din aripi” rivalilor de la Sângerei, atunci aceștia deja vor putea pune șampania la rece. În celelalte meciuri se întâlnesc: FC Țarigrad-CF Locomotiva, FC Grănicerul-FC Speranța Drochia, CF Olimpia-CF Edineț, FC Steaua Nordului-Atletico. (Dan AOLEI)