Cicni cele mai ciudate tradiții de Paște

Sărbătorile Pascale, pentru majoritatea creştinilor, pe lângă semnificația religioasă, înseamnă ouă încondeiate, carne de miel şi cozonaci. Unele popoare, însă se fac remarcate în această perioadă și prin tradiţiile locale, unele dintre acestea destul de ciudate.

Paștele în Filipine

Filipine are o puternică tradiție de Paște, cu această ocazie, are loc Festivalul Moriones în Marinduque, care îi invită pe oameni, să retrăiască patimile lui Iisus. Acesc fapt, presupune răstignirea propriu-zisă pe cruce.

Crucificarea va dura până voluntarii, vor fi siguri că se pocăiesc suficient pentru păcatele lor. Mulți participanți susțin că astfel se pot spăla de păcate și vor fi feriți de boli.

Paștele în șările latino-americane

Țările latino-americane, se deosebesc, prin înflăcărarea lor, la maxim. Evenimentul numit Arderea lui Iuda, constă în incendierea unei efigii, care îl reprezintă pe ucenicul care l-a trădat pe Iisus pentru 30 de arginți.

Paștele în Haiti

Dacă în celelalte țări Paștele e o sărbătoare liniștită, atunci la ei e o sărbătoare veselă. Săptămâna Mare este marcată cu parade colorate, muzică tradițională numită rara, cântată la trompete, maracas și tobe realizate din bambus și cutii de cafea. Sărbătoarea Paștelui în Haiti este un amestec de tradiții catolice și voodoo. Cei care practică voodoo fac un pelerinaj anual în satul Souvenance.

Paştele în Finlanda

Finlandezii, probabil au cel mai vesel Paște din lume, deoarece copiii se costumează în: vrăjitoare, cu fețe pline de funingine și cu eșarfe în jurul capului. Umblă pe străzi din casă în casă pentru a primi dulciuri. Pentru a le primi, trebuie să dea şi ei ceva la schimb, aşa că dăruiesc ramuri de salcie decorate.

Se fac și ruguri, prin care se zice că se ard vrăjitoarele care zboară între Vinerea Mare și Duminica Paștelui.

Paștele pe Insulele Bermude

Credincioșii de aici au o tradiție specială de înălțare, la propriu. Ei înalță zmeie de Paști. Dar nu orice fel de zmeie, ci unele special făcute, manual. Ele sunt realizate din hârtie colorată, lemn, metal, sfoară și au cozi lungi.

