Votează cu mintea și inima, nu cu buzunarul!

În toamnă, în Republica Moldova urmează alegeri parlamentare. Oficial, campania electorală nu a început, dar deja apar semnale îngrijorătoare despre un fenomen care slăbește încrederea în democrație: coruperea alegătorilor.

Recent, trei persoane din raionul Florești au fost amendate cu câte 37.500 lei pentru că ar fi acceptat bani din Federația Rusă prin aplicația mobilă PSB Bank, în schimbul votului lor „NU” la referendumul din 20 octombrie 2024. Judecătoria Soroca, sediul Florești, a menținut deciziile autorităților și a constatat că faptele s-au produs.

Informațiile despre tranzacții au fost confirmate prin investigații speciale, inclusiv cu sprijinul operatorilor de telefonie mobilă. Aceste cazuri fac parte dintr-o anchetă mai largă, investigată de Procuratura Anticorupție, privind o rețea de influențare a votului.

Ce este coruperea electorală?

Coruperea electorală înseamnă oferirea sau acceptarea de bani, produse, servicii sau alte beneficii pentru a vota într-un anumit fel sau pentru a nu vota deloc. Este o faptă ilegală și periculoasă – pentru că slăbește încrederea în alegeri și afectează dreptul tău la un vot liber.

Printre formele frecvente de corupere electorală se numără:

bani sau pachete alimentare oferite înainte de alegeri;

promisiuni de locuri de muncă ori ajutoare sociale;

transport gratuit doar pentru susținătorii unui partid;

achitarea facturilor în schimbul votului;

tombole sau concursuri cu premii pentru cei care „votează corect”.

Ce este permis și ce nu?

Este legal ca partidele să-și promoveze programele, să împartă pliante, broșuri sau obiecte promoționale cu valoare mică (sub 100 lei). Nu este legal să ofere bani, bunuri, servicii sau promisiuni directe legate de vot.

Care sunt consecințele?

Acceptarea sau oferirea de mită electorală poate fi sancționată cu amenzi de până la 37.500 lei, iar în cazuri mai grave – cu închisoare.

Dina Boțan, analistă electorală, Asociația Promo-LEX:

„Atât coruperea activă, cât și cea pasivă sunt interzise. Acceptarea unor astfel de oferte poate duce la sancțiuni administrative sau penale. Partidele implicate pot fi avertizate sau chiar excluse din alegeri.”

Vitalie Popovici, șeful Secției securitate publică, IP Florești:

„Datoria fiecărui cetățean este să raporteze asemenea cazuri. Se poate face și anonim. Astfel contribuim la alegeri corecte și la o Moldovă mai dreaptă.”

Ai fost martor sau ți s-a oferit mită?

Poți raporta cazul la:

Poliție: 112

Procuratură

Comisia Electorală Centrală

Autoritatea Națională Anticorupție

Nu uita: un vot vândut azi înseamnă un viitor pierdut.

Votează liber. Votează informat. Nu-ți vinde vocea!

Acest produs a fost realizat în cadrul Campaniei „Votează liber și raportează corupția electorală!”, implementate de Asociația Promo-LEX. Materialul a fost realizat cu susținerea proiectului „Consolidarea rezilienței democratice în Moldova”, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Norvegia, Canada, Suedia și Danemarca. Conținutul acestui material aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Promo-LEX, ONU, inclusiv a PNUD, a statelor membre ale ONU sau a donatorilor.

