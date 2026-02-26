Vorbe deschise despre sănătatea menstruală – dialog esențial pentru educația tinerei generații

Recent, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” din orașul Drochia a găzduit un eveniment semnificativ, având ca invitată specială pe Lilu Ojovan – jurnalistă, prezentatoare TV și autoarea publicației „Cartea pentru fetițe – Ghid despre menstruație”.

A fost un eveniment cu adevărat memorabil, unde poveștile au prins viață, iar fetițe împreună cu mamele lor, au venit să asculte, să învețe și să pună întrebări deschise. Discuțiile au atins teme importante precum schimbările corpului, modul sănătos de viață și metode de protejare a corpului, coordonate de către invitatele speciale Lilu Ojovan și Svetlana Nicov, medic ginecolog-obstetrician în cadrul Centrului Prietenos Tinerilor „Ana”.

Această activitate mult așteptată de către fetițe și femei a marcat importanța cunoașterii și acceptării de sine, familiarizând publicul cu igiena menstruală – subiect promovat în cartea lansată recent a invitatei Lilu Ojovan „Cartea pentru fetițe – Ghid despre menstruație”. Protagonista întâlnirii a etalat lejer, creând o atmosferă caldă și primitoare.

Tinerii au avut ocazia să participe la evenimentul de lansare a cărții semnate de Lilu și la un dialog plin de emoție.

Mesajul a fost clar: Ciclul menstrual reprezintă o etapă importantă în maturizarea biologică a unei fete, iar informarea corectă despre menstruație contribuie la înlăturarea miturilor și a rușinii nejustificate. Educația privind sănătatea menstruală ajută la formarea unei atitudini responsabile și echilibrate, fiind un fenomen fiziologic normal care trebuie discutat fără rușine.

Astfel de evenimente sunt absolut necesare, bazate pe încredere, sprijin și înțelegere. În final, doamna Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism, a Consiliului Raional Drochia, a adresat sincere mulțumiri organizatorilor și invitatei speciale, susținând educarea și încurajarea fetițelor despre ciclul menstrual și sănătatea femeii.

Lilu Ojovan s-a remarcat prin coerența sa, vorbind fără termeni complicați și cu un limbaj clar și prietenos. Însăși autoarea a mărturisit că a conceput cartea ca și cum ar discuta cu propriile fiice, pentru a ajuta multe tinere. Cartea prezentată a trezit un interes real, abordând subiectul activității, deoarece accesul la informații corecte este esențial pentru dezvoltarea armonioasă a tinerelor.

Ilinca PÎNZARI, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia

Imagini: Adrian și Cristina Ciobanu