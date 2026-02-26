„Dragobetele Sărută Fetele” – sărbătoarea dragostei la Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din satul Șuri

Dragobetele a fost sărbătoarea, în care emoțiile au prins glas, iar inimile au bătut parcă mai tare ca de obicei, la gimnaziul „Viorel Ciobanu” din satul Șuri. Îmbrăcați în frumosul port popular, cu brâuri tradiționale, tinerii au adus omagiu acestei sărbători românești, transformând sala într-un spațiu al sensibilității, al zâmbetelor și al trăirilor sincere.

Dragostea are o zi a ei, o zi în care inimile bat la unison, iar cuvintele capătă mai multă căldură ca oricând. De Dragobete, sărbătoarea iubirii curate și a speranțelor tinere, emoțiile au prins aripi, iar zâmbetele au spus povești mai frumoase decât o mie de declarații.

Șapte perechi de tineri, plini de visuri și trăiri sincere, au pășit cu sfială, dar și cu entuziasm, într-o experiență menită să le pună la încercare cele mai profunde sentimente. Prin mesaje alese, gesturi tandre și momente încărcate de sensibilitate, fiecare cuplu și-a lăsat inima să vorbească, transformând această zi într-o adevărată celebrare a iubirii: Ciprian Grădinari și Patricia Furtună – un echilibru între seriozitate și gingășie; Evelina Pînzaru și Sorin Hariton – doi tineri care și-au lăsat ochii să vorbească înaintea cuvintelor; Marina Pînzaru și Victor Ardelean, asemenea unei dimineți senine de februarie; Dumitru Nelipovschi și Mădălina Grițco, discreți, dar profunzi; Iuliana Melnic și Daniel Damașcan – o armonie caldă și sinceră; Mădălina Gorbatiuc și Maxim Calistru, plini de energie și spontaneitate; Dumitrița Cîșlari și Vlas Gudumac, simpli și autentici, dar puternici prin naturalețe.

Primele două probe au fost pregătite din timp, ca o dovadă că iubirea nu se improvizează, ci se simte și se construiește cu grijă.

Declarațiile de dragoste au deschis evenimentul precum niște scrisori rostite cu glas tremurat, dar inimă hotărâtă. Fiecare băiat a oferit partenerei sale cuvinte alese cu atenție, fraze care au vibrat de sinceritate și emoție. Sala a devenit martoră la mărturisiri curate, simple și frumoase.

A urmat inima confecționată în doi – simbol al unității și al colaborării. Fiecare creație a purtat amprenta celor care au lucrat la ea: unele delicate, altele colorate și îndrăznețe, dar toate încărcate de sens.

Din acel moment, probele au continuat contra timp. Portretul reciproc a adus zâmbete și concentrare. Creioanele au surprins trăsături, expresii și poate chiar emoții ascunse, iar la final desenele au fost oferite în dar, într-un gest care a transformat portretele într-o amintire.

Mini-textul despre dragoste a pus imaginația la încercare. Din cuvintele „dor”, „sentiment”, „ochi”, „iubire”,„ inimă”, alături de diminutivele „puișor” și „iepuraș”- au luat naștere texte sensibile, uneori amuzante, dar întotdeauna sincere. În doar câteva minute, cuvintele s-au așezat pe foaie ca niște declarații în miniatură.

Dansul improvizat a adus energie și libertate. Muzica a unit pașii, iar emoțiile s-au transformat în mișcare. Fiecare pereche a dansat așa cum a simțit, iar publicul i-a apreciat cu aplauze și entuziasm.

În final, proba „surpriza din frigider” a demonstrat că imaginația poate transforma simplitatea în artă. O banană, un kiwi, un măr și o portocală au fost suficiente pentru a crea aranjamente creative și colorate. A fost o lecție frumoasă: nu contează cât ai, ci cât suflet pui în ceea ce faci. Juriul, format din membrii cadrelor didactice: și elevi: Nelea Avasiloaie, Veronica Grădinari, Evelina Ungureanu și Diana Volc, au apreciat implicarea, originalitatea și curajul fiecărei perechi. Activitatea a fost organizată cu sprijinul profesoarei Lilia Chetrari, în parteneriat cu Casa de Cultură Șuri.

La final, nu s-a desemnat un singur câștigător. Pentru că, în ziua Dragobetelui, iubirea nu se măsoară în puncte. Toate perechile au fost răsplătite cu diplome, primite cu zâmbete largi și aplauze sincere. Diplomele au fost simbolul unei zile, în care fiecare a avut curajul să simtă, să creeze și să dăruiască.

Cu siguranță, cel mai important premiu a fost amintirea unei zile, în care inimile au vorbit liber, iar iubirea, în cea mai curată formă a ei, a fost sărbătorită așa cum merită.

A fost o întâlnire a sufletelor, unde dragostea a unit priviri, a legat destine și a dovedit, încă o dată, că cele mai frumoase povești încep cu un simplu „te iubesc”.

Evelina PÂNZARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor (filiala Șuri)