Voluntarii – oamenii care aduc lumină acolo unde este nevoie

Ziua Internațională a Voluntarului ne amintește, în fiecare an, că schimbarea începe cu oameni obișnuiți, care fac gesturi extraordinare. În comunitățile noastre, voluntariatul prinde contur prin poveștile celor care se implică zi de zi. Printre ei se numără și doi tineri care ne-au vorbit cu sinceritate despre drumul lor, despre începuturi și despre schimbarea pe care o trăiesc în fiecare proiect.

Daniel Cojocaru – „A oferi timp cuiva este cel mai prețios dar”

Pentru Daniel Cojocaru, voluntariatul a început din dorința de a face ceva util și de a transforma binele într-o acțiune concretă. „Sunt voluntar în cadrul Organizației CONCORDIA, unde mă implic în activități dedicate copiilor, tinerilor și comunităților vulnerabile. Dorința de implicare a apărut firesc. Am simțit nevoia să fac ceva util și să aduc o schimbare reală în jurul meu…”.

Primul lui pas în acest drum a fost o activitate cu și pentru copii. Acolo a înțeles că uneori „o oră de timp oferită din inimă poate schimba ziua cuiva”. Pentru Daniel, voluntariatul a devenit o lecție de viață. El crede cu tărie că un voluntar este, înainte de toate, un om care învață și se adaptează.

„Pentru mine, voluntariatul înseamnă responsabilitate, empatie și implicare… Un voluntar trebuie să fie deschis, comunicativ, răbdător…”.

Iar mesajul lui pentru cei care încă ezită este un îndemn din suflet: „Le-aș spune să facă pasul fără ezitare… fiecare oră investită poate schimba viața cuiva și, în același timp, o va schimba și pe a lor”.

Nicoleta Pînzari – „Voluntariatul te învață recunoștința”

Nicoleta Pînzari a descoperit voluntariatul de doar câteva luni. „Din iunie sunt voluntară în cadrul organizației Your Norda din Drochia. M-a motivat dorința sinceră de a ajuta…”.

Și pentru ea, primul proiect a fost un moment definitoriu, unde a descoperit cât de mult contează implicarea fiecăruia.

„Primul proiect în care m-am implicat a fost unul dedicat comunității locale. Pentru mine, voluntariatul înseamnă să ofer din timpul și energia mea pentru a face bine…”.

Nicoleta are și un mesaj pentru cei care se gândesc să devină voluntari: „Dacă te gândești să devii voluntar, fă pasul. Nu trebuie să fii perfect ca să faci bine — e nevoie doar de o inimă deschisă și dorința de a ajuta. Fiecare gest contează, iar lumea devine mai frumoasă chiar prin tine.”

Poveștile lui Daniel și ale Nicoletei sunt doar două dintre miile care merită spuse. Prin munca lor, voluntarii aduc lumină în locuri unde, uneori, pare să fie doar întuneric. Ei ascultă, ajută, încurajează și inspiră.

De Ziua Internațională a Voluntarului, le mulțumim tuturor celor care aleg să fie acolo unde este nevoie de ei. Și îi celebrăm pe acești oameni care ne arată că schimbarea începe cu o inimă deschisă și cu dorința sinceră de a face bine.