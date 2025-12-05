Brad natural sau artificial? Sorocenii aleg între tradiție și confort

Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar întrebarea „Brad natural sau artificial?” revine în atenția sorocenilor. În timp ce unii se lasă cuceriți de mirosul și farmecul pomului adevărat, alții aleg comoditatea și durabilitatea unui brad artificial. Am hotărât să aflăm care sunt preferințele locuitorilor și motivele pentru care fac această alegere.

„Anul 2025 l-am întâlnit cu brăduț artificial din cauza toxicozei de sarcină și am sperat mult că anul 2026 mă va bucura cu miros de brad viu, cu ace pe jos și cu multă magie. Însă Dumnezeu a avut alte planuri și bebelușul meu a început să se târască, eu sunt din nou însărcinată și cel mai probabil și acest an ne vom bucura de cel artificial. Consider că orice casă trebuie să aibă un brăduț artificial, pentru că e o investiție de lungă durată și uite că sunt situații în care este nevoie de el”, a spus Ala Borodin, mama a doi copii.

Prețurile variază în funcție de mărime și densitate, iar pentru mulți cumpărători alegerea nu este doar despre aspect, ci și despre emoție.

„Optez pentru brad artificial, pentru că este econom și eficient. Rămâne și pentru anul viitor, iar cum prețurile la noi în Republica Moldova se schimbă an de an, ar fi de dorit să cumpăr anul acesta un brad artificial”, a menționat Olesea Cebotari, muzeograf.

Totuși, brazii artificiali câștigă tot mai mult teren. Aceștia sunt considerați o investiție de durată, pot fi refolosiți ani la rând și nu implică tăierea pădurilor.

„În fiecare an, dacă câte 10 persoane taie brazii, rămân din ce în ce mai puțini. De aceea optăm pentru brad artificial – ai cheltuit odată și rămâi pentru tot timpul”, a adăugat Cristina Popescu, studentă.

Brazii naturali au și ei adepți pasionați, care pun accent pe tradiție și emoție:

„Optez pentru brad natural. Mirosul, aspectul, atmosfera de sărbătoare – este ecologic, susține economia locală. Ne readuce în copilărie, atunci când se păstrau valorile și sărbătoarea era cu adevărat sărbătoare”, a spus Sofia Sîrbu, bibliotecar principal.

„Pun preț pe naturalețe, care emană frumusețe, de aceea sărbătorile de iarnă în viziunea mea poartă un farmec aparte. Orașul e în forfotă, au apărut brazii în vânzare, dar nicio frumusețe cu fel de fel de strălucire nu se poate compara cu cea a unui brad natural, bradul copilăriei, pe care îl prefer mereu”, a adăugat Nadejda Rusu, bibliotecar.

Specialiștii în protecția mediului subliniază că decizia de a alege un brad natural sau artificial trebuie făcută informat. Brazii naturali proveniți din pepiniere se regenerează și susțin economia locală, însă, dacă sunt aruncați necorespunzător, pot deveni deșeuri inutile. Pe de altă parte, brazii artificiali pot fi refolosiți ani la rând, însă procesul lor de producție nu este ecologic 100%.

Vânzătorii confirmă că trendul rămâne echilibrat -fiecare familie are argumentele sale, iar alegerea depinde atât de buget, cât și de stilul de viață sau de tradițiile personale.