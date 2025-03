VIP Magazin și-a desemnat câștigătorii: Nina CERETEU – Omul Anului 2024 – în administrația publică locală!

„Femeia este simbolul dulceții și al gingășiei, dar și al puterii și curajului”, – afirmă în celebrul citat, Mircea Eliade. Este actuală și astăzi această afirmație, ce o definește cu desăvârșire pe eroina mea: o doamnă deosebită în tot ce face, gândește, creează, pentru că este o femeie puternică, care-și știe valoarea.

În societatea noastră modernă, femeia este adesea percepută ca pilonul central al familiei și comunității. Ea este cea care își asumă multiple roluri – de soție, mamă, profesionistă, gospodină și multe altele. Însă, în tot acest proces, există un aspect esențial pe care mulți bărbați nu îl înțeleg: femeia este adesea cea care, fără a se plânge, își sacrifică propriile nevoi pentru binele celorlalți.

Protagonista poveștii mele este femeia, înzestrată cu multe virtuți, îmbinând într-o armonie perfectă frumusețea, inteligența, bunele maniere și delicatețea, cumpătarea și diplomația, forța și curajul de face față oricăror greutăți, amintind întotdeauna, că adevărata forță vine din interior. Precum spunea Gina Carey: „O femeie puternică privește provocarea în ochi și îi face cu ochiul”, la fel este și eroina mea, cărei nu i-a fost teamă să-și asume responsabilitatea pentru lucrurile dificile din viață, dar a făcut asta în tăcere și cu zâmbet, care a fost întotdeauna cea mai puternică armă.

Este despre Nina Cereteu, primara orașului Drochia, distinsă recent la prestigiosul concurs național, lansat de Revista oamenilor celebri VIP Magazin, cu Titlul Omul Anului -2024, în administrația publică locală.

Născută în satul Drochia, în familia lui Valeriu și Galina Cereteu, o familie frumoasă, cu 4 copii, ea fiind mezina și 3 frați mai mari. După absolvirea școlii medii generale, din localitatea de baștină, își urmează studiile la Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea Drept. Ulterior face masteratul la Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, specialitatea relații politice, administrație publică. De mică a visat să devină artistă, cântăreață, căci pasiunea cea mai mare în anii de școală au fost cântecul și dansul. A fost membră a ansamblului de dansuri populare „Drochienii” din satul de baștină, participând activ în viața culturală a școlii și satului, dar și la Festivalurile raionale, naționale și internaționale. În 2007 participă cu ansamblul de dansuri la Festivalul Internațional de muzică și dans popular „Arcanul” din mun.Rădăuți, România, ca peste 9 ani sa revină la același Festival, dar în calitate de primar al orașului înfrățit.

Timp de 10 ani exercită cu dedicație și profesionalism onorabila funcție de edil al orașului Drochia, câștigând respectul și aprecierea cetățenilor, făcând lucruri frumoase în beneficiul comunității. Un proverb anonim spune, că femeile puternice poartă durerea lor ca și cum ar fi tocuri înalte. Indiferent cât de mult doare, tot ce vezi este frumusețea lor. Așa a fost întotdeauna Nina Cereteu, așa o vedem și astăzi – o femeie puternică, care stă ferm în toate furtunile vieții, care a reușit să înscrie în fila istoriei povestea de succes, ce a urcat-o pe piedestalul oamenilor celebri, de care suntem cu toții mândri. Am fost onorată de a susține acest interviu cu dumneaei, din care veți afla despre munca, efortul și înaltul sacrificiu, ce o definesc cu desăvârșire în nobila și responsabila menire de a avea o comunitate prosperă, un oraș mândru, curat și frumos.

Doamna Nina Cereteu, cum e să fii primar? Ce calități sunt necesare pentru a exercita o funcție atât de responsabilă?

A fi primar înseamnă să fii liderul unei comuități, să reprezință interesele oamenilor și să iei decizii care influențează viața de zi cu zi a cetățenilor. Este o funcție care implică nu doar responsabilitate, ci și multă implicare, echilibru și viziune.

Care este cea mai dificilă zi din viața unui primar, în opinia dumneavoastră? Cât de important este să ai o echipă bună de profesioniști?

De regulă fiecare zi este o nouă provocare pentru că nu știi ce poate apărea, dar cele mai dificile sunt zilele în care se pot întâmpla crize neașteptate, însoțite de presiuni din toate părțile și, evident, așteptările care sunt imposibil de satisfăcut promt. Cum ar fi de exemplu, calamitățile naturale, ploi torențiale sau altele de genul.

Foarte importantă este echipa, în administrația publică locală nu poți face nimic de unul singur, toate reușitele și realizările sunt meritul întregului colectiv – mecanism, în care toate piesele funcționează în aceiași direcție.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră Titlul „Omul Anului 2024” în administrația publică locală?

Titlul „Omul Anului 2024” în administrația publică locală este o onoare deosebită pentru mine și o recunoaștere care mă motivează și mai mult să continui munca începută. Nu văd acest premiu ca o realizare individuală, ci ca o apreciere a eforturilor comune depuse împreună cu echipa din primărie și cu cetățenii orașului nostru.

Pentru mine, acest titlu înseamnă că ceea ce facem contează – că proiectele, deciziile și acțiunile noastre au un impact real și pozitiv asupra comunității. Este o confirmare că transparența, implicarea, dialogul și dezvoltarea locală sunt direcțiile corecte.

Totodată, acest premiu nu este un punct de sosire, ci un nou început. Îl privesc ca pe un angajament de a continua să muncesc cu seriozitate, cu responsabilitate și cu respect față de cetățeni. A fi „Omul Anului” înseamnă a fi în slujba oamenilor în fiecare zi, nu doar simbolic, ci concret, prin fapte.

Ce greutăți, impedimente ați întâmpinat pe parcursul ultimilor ani și cum ați reușit să le depășiți?

Din păcate ultimii ani nu doar Primăria Drochia ci lumea întreagă se confruntă cu un șir de provocări: Covidul, Războiul din Ucraina, gestionarea crizei refugiaților, explozia prețurilor și tarifelor, criză energetică….tot crize și crize. Legislația este în permanentă schimbare, pe seama APL sunt puse tot mai multe competențe, aici se vede perfect rolul echipei, iar eu am noroc de o echipă extraordinară care mă susține și muncește cot la cot cu mine, pentru a reuși să facem față acestor crizee și provocări, deși, recunosc, salariul lor lasă foarte mult de dorit, iar ceea ce-i ține și îi motivează este entuziasmul și dragostea față de localitatea lor, și evident, scopul nostru comun de a dezvolta orașul.

Câți specialiști are în prezent primăria orașului Drochia și cum asigurați transparența/vizibilitatea rezultatelor activității acestora? Ce metode de comunicare/informare a cetățenilor utilizați?

Numărul de specialiști și domeniile de activitate: În prezent, în cadrul Primăriei orașului Drochia activează 19 specialiști, încadrați în diverse domenii – cheie ale administrației publice locale. Acești specialiști își desfășoară activitatea în sectoare precum: arhitectură, relații cu publicul, contabilitate, planificare bugetară, juridic, percepere fiscală, achiziții publice, cultură și tineret, precum și atragere de investiții. Fiecare dintre acești angajați contribuie la buna funcționare a instituției și la implementarea proiectelor locale, asigurând expertiza necesară în domeniul lor de competență.

Transparența și vizibilitatea activității: Primăria orașului Drochia pune un accent deosebit pe transparența actului administrativ și pe vizibilitatea rezultatelor obținute de specialiștii săi. În acest sens, sunt utilizate multiple metode și instrumente menite să informeze publicul despre activitatea instituției, printre care:

Publicarea actelor și informațiilor oficiale pe site-ul web al Primăriei – toate deciziile Consiliului Orășenesc, dispozițiile primarului, anunțurile și alte documente de interes public sunt afișate în mod regulat pe site-ul oficial al primăriei, pentru a fi accesibile oricărui cetățean;

Cele mai importante realizări și proiecte implementate în 2024 sunt:

În acest an a fost finalizat un proiect amplu de revitalizare a zonei „Valea Curechiului”, având ca obiectiv creșterea calității vieții prin crearea de spații publice moderne și sigure. Proiectul s-a desfășurat pe o suprafață de 20.375 m² și a avut o valoare totală de ~9,6 milioane lei, din care ~8,64 mil. lei (90%) finanțare națională prin FNDRL și ~0,96 mil. lei (10%) contribuție locală​. În cadrul investiției s-au construit și dotat un teren de sport multifuncțional (cca 3.415 m², cu pistă de alergare de 910 m²) și două terenuri de joacă pentru copii (de 225 m² și 232 m², echipate cu elemente moderne de joacă și mobilier urban)​. S-au realizat lucrări de infrastructură ce au inclus 5 pereți de sprijin pentru versanți, 29 de trepte (lățime 3 m) pentru acces, asfaltarea a 1.862 m² de drum de legătură și pavarea a 2.840 m² de trotuare​. Zona a fost dotată cu 36 de bănci și 38 de coșuri de gunoi noi și s-a extins spațiul verde prin plantarea a 231 de copaci, 190 de arbuști decorativi și peste 12.300 de flori​. Prin implementarea acestui proiect, peste 13.150 de locuitori ai orașului beneficiază de infrastructură urbană îmbunătățită, iar aproximativ 4.500 de persoane – în principal cei din cartierul vizat – au acum acces direct la noile facilități sportive și de recreere​. Finalizarea investiției marchează un pas important în modernizarea orașului, contribuind la creșterea atractivității zonei și la crearea unui mediu urban durabil, prietenos cu comunitatea​.

În anul 2024 au fost realizate proiecte semnificative pentru modernizarea instituțiilor de educație timpurie din Drochia, cu impact direct asupra condițiilor oferite copiilor. Grădinița Nr.5 „Scufița Roșie” a beneficiat de un proiect de eficiență energetică și amenajare artistică, care a inclus renovarea clădirii cu montarea unui acoperiș nou și termoizolarea pereților exteriori​. Fațada instituției a fost decorată cu o pictură murală atractivă, transformând grădinița într-un spațiu de poveste pentru cei ~222 de copii înscriși​. Proiectul a fost implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene (inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică”, gestionată de PNUD) – circa 100.000 € grant european – și o cofinanțare locală de aproximativ 50.000 €​. Datorită acestor lucrări, pierderile de energie termică au fost reduse considerabil, costurile de încălzire scăzând cu ~30% și asigurând un confort sporit copiilor și personalului​. Inițiativa a adus și recunoaștere națională: proiectul de la Grădinița „Scufița Roșie” a obținut premiul „Moldova Eco Energetică 2024”, fiind desemnat cel mai bun proiect de eficiență energetică implementat de o femeie​.

Primăria Drochia a investit și în extinderea serviciilor de îngrijire pentru copiii de vârstă mică. La Grădinița Nr.1 „Florile Dalbe” a fost amenajată o grupă nouă de creșă, cu o capacitate de 20 de locuri, pentru a răspunde cererii crescute de servicii preșcolare. Proiectul a fost finanțat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală cu 395.000 lei, beneficiind și de o cofinanțare din bugetul local de peste 174.000 lei destinată dotării cu echipamente și mobilier​. Noua grupă de creșă este complet utilată cu mobilier modern, jocuri și echipamente sigure, având spații separate pentru somn, joacă și activități educative​. Personalul instituției a beneficiat de instruiri specializate pentru a asigura o îngrijire și educație adecvată copiilor foarte mici​. Prin extinderea capacității grădiniței „Florile Dalbe” și modernizarea Grădiniței „Scufița Roșie”, primăria orașului a îmbunătățit semnificativ calitatea serviciilor de educație timpurie, oferind copiilor un start mai bun, iar familiilor condiții mai bune de sprijin​​. Tot în domeniul educației, în anul de studii 2024–2025 a continuat acordarea Bursei orășenești – un program local de burse pentru elevii de liceu cu performanțe deosebite. Conform deciziei Consiliului orășenesc, au fost acordate 10 burse (4 burse de gradul I a câte 500 lei lunar, 4 de gradul II a 400 lei și 4 de gradul III a 300 lei, pe o durată de 9 luni) din bugetul local, ca măsură de stimulare a excelenței academice și implicării tinerilor în viața comunității​.

Un capitol important în 2024 a fost modernizarea serviciilor de salubrizare ale orașului, cu scopul protejării mediului. Primăria Drochia a implementat proiectul „Modernizarea serviciului public de colectare și evacuare a deșeurilor pentru un mediu mai curat”, finanțat de Fondul Național pentru Mediu, în valoare de ~3,016 milioane lei​. În cadrul acestuia, au fost achiziționate 3 autospeciale noi pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere​, dotare ce permite eficientizarea gestionării deșeurilor în oraș. Obiectivul general al proiectului este reducerea impactului negativ asupra mediului în Drochia prin îmbunătățirea serviciului public de salubrizare și lichidarea gunoiștilor neautorizate de pe raza orașului​. Ca rezultat al eforturilor de salubrizare, pe parcursul anului 2024 s-au colectat și evacuat aproximativ 9.000 tone de gunoi menajer de pe străzile orașului, această activitate fiind realizată de un efectiv de peste 27 de lucrători ai serviciului municipal de salubrizare​.

Administrarea orașului Drochia în 2024 s-a remarcat și prin atragerea de investiții naționale și internaționale pentru dezvoltarea locală. Pe lângă proiectele deja implementate, autoritatea locală a pregătit noi inițiative menite să stimuleze economia și calitatea vieții. Un exemplu este proiectul „Creșterea atractivității economice și sociale a zonei de revitalizare Valea Curechiului”, finanțat de Guvernul Poloniei prin Polish Aid (Fondul de Solidaritate) cu aproximativ 949 mii lei​. Acest proiect, complementar revitalizării fizice a cartierului, a vizat regenerarea socio-economică a comunității din Valea Curechiului. În 2024, prin intermediul lui, au fost realizate două stații moderne de transport public, integrate cu mici puncte comerciale, oferind locuitorilor din cartier acces facil la servicii și oportunități economice chiar în zonă​. Această măsură nu doar îmbunătățește mobilitatea urbană, dar contribuie și la crearea de noi locuri de muncă și la stimularea antreprenoriatului local. Pe componenta socială, proiectul a inclus campania „Mai aproape de Comunitate”, în cadrul căreia s-au desfășurat acțiuni de împădurire și ecologizare cu participarea voluntară a cetățenilor, consolidând spiritul comunitar​. Totodată, a fost organizat un concurs de mini-granturi pentru inițiative locale, în urma căruia au fost finanțate 3 proiecte comunitare propuse de cetățeni, generând un nivel sporit de implicare civică și parteneriat între autorități, locuitori și mediul de afaceri din oraș​. Implementarea acestui proiect polonez a demonstrat efecte pozitive atât în dezvoltarea infrastructurii mici, cât și în creșterea coeziunii sociale în comunitatea din Valea Curechiului.

La sfârșitul anului 2024, Primăria Drochia a reușit să atragă finanțare europeană pentru două inițiative de anvergură, care urmează a fi implementate în perioada următoare. Este vorba despre proiecte transfrontaliere în parteneriat cu autorități din România, câștigate în cadrul Programului Interreg VI-A Next România–Republica Moldova (ultimele apeluri de proiecte din 2024). Primul proiect, intitulat „Traseul Urban Verde în orașul Drochia și orașul Săveni”, a obținut cel mai mare punctaj la finanțare și beneficiază de un grant UE de 700.000 €. Acesta va permite reamenajarea și modernizarea integrală a Parcului Lacul Orășenesc din Drochia, creând un spațiu de recreere modern și ecologic pentru cetățeni​. Al doilea proiect – „Îmbunătățirea capacității de prevenire și răspuns în situații de urgență” – va dispune de o finanțare europeană de ~1.273.700 €, vizând reabilitarea și modernizarea stației de salvamari de pe malul lacului orășenesc, amenajarea zonei adiacente și achiziționarea de bărci de intervenție pentru situații de urgență (scopul fiind asigurarea unui răspuns prompt și eficient în caz de inundații sau alte urgențe)​. Aceste două proiecte cu finanțare europeană, obținute prin eforturile primăriei în 2024, vor contribui în anii următori la dezvoltarea durabilă a orașului – primul axat pe infrastructură verde și turism local, al doilea pe securitate civilă și infrastructură de intervenție –, consolidând imaginea Drochiei ca oraș în continuă modernizare, cu sprijinul partenerilor naționali și internaționali.

Este bine știut faptul, că în perioada acestor 3 mandate de primar, ați reușit să schimbați substanțial viața locuitorilor orașului Drochia, atât la nivel de infrastructură, cât și în plan social. Un punct forte în strategia de dezvoltare a urbei, o constituie inițierea unor legături fructuoase întru dezvoltarea relațiilor durabile de cooperare și colaborare în plan economic, cât și cultural, grație înfrățirii cu orașele Dorohoi, Rădăuți din România, dar și orașul Pineto din Italia. Cum reușiți să mențineți o colaborare atât de frumoasă și dacă ați avut proiecte comune?

Este adevărat că în cei trei ani de mandat am pus un accent deosebit pe dezvoltarea durabilă și integrată a orașului nostru. Nu este suficient să investești doar în infrastructură – este esențial să clădești punți de comunicare, încredere și colaborare atât în plan local, cât și internațional. Întreaga strategie de dezvoltare a orașului Drochia a fost construită pe ideea parteneriatului și deschiderii spre schimb de bune practici. Înfrățirea cu orașele Dorohoi și Rădăuți din România, precum și cu orașul Pineto din Italia, a fost un pas strategic în această direcție. Aceste relații nu sunt doar formale – ele s-au transformat în colaborări vii, autentice, cu impact real pentru comunitățile noastre.

Am reușit să menținem aceste relații frumoase prin dialog constant, implicare reciprocă și prin faptul că fiecare oraș a venit cu deschidere și dorință de a construi ceva împreună. Fie că vorbim despre schimburi culturale, vizite de lucru, participarea la festivaluri sau chiar proiecte comune în cadrul unor finanțări transfrontaliere, ne-am concentrat pe valori comune, cum ar fi respectul, tradiția și dezvoltarea comunității.

De exemplu, am avut proiecte comune în domeniul cultural, cu accent pe promovarea patrimoniului local, meșteșugurilor tradiționale și schimbul de experiență între tineri și meșterii populari . Totodată, s-au desfășurat vizite oficiale, unde am discutat și planificat pași concreți pentru proiecte viitoare – în domeniul educației, turismului sau protecției mediului.

Aceste legături ne oferă nu doar sprijin, ci și inspirație – să vedem cum au reușit alte orașe să se dezvolte și să adaptăm modelele lor la realitățile noastre. Și cel mai important – ele ne oferă un sentiment de apartenență la o familie mai mare europeană, unde fiecare pas mic pe care îl facem în Drochia are ecou și dincolo de hotare.

Cum credeți: ce am avea de învățat de la primarii de peste Prut și ce ar putea învăța ei de la noi?

Cred că între primarii din România și cei din Republica Moldova există un potențial real de învățare reciprocă, care ar putea contribui semnificativ la modernizarea și eficientizarea administrației publice locale de ambele părți ale Prutului. Experiența acumulată de autoritățile locale din România în atragerea și gestionarea fondurilor europene, în digitalizarea serviciilor publice și în implicarea cetățenilor în procesele decizionale reprezintă exemple valoroase pentru colegii din Republica Moldova. În același timp, primarii de peste Prut ar putea descoperi la noi o relație mai apropiată între autorități și comunitate, un spirit viu de solidaritate locală și o capacitate de adaptare și creativitate în condiții mai dificile. De asemenea, păstrarea tradițiilor, respectul pentru identitatea culturală locală și implicarea comunității în viața publică sunt elemente care pot inspira și în România. În fond, ceea ce ne leagă este dorința comună de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor, iar învățarea unii de la alții poate face această misiune mai eficientă și mai umană.

Ce obiective aveți în agendă și care sunt domeniile prioritare în bugetul pentru anul 2025?

Pentru anul 2025, viziunea noastră pentru orașul Drochia rămâne una clar orientată spre continuitate, sustenabilitate și apropiere de cetățean. Am încredere că doar prin investiții bine planificate, bazate pe nevoile reale ale comunității, putem garanta un trai mai bun pentru toți locuitorii orașului. Agenda administrației publice locale este ghidată de proiecte concrete, unele deja în derulare, altele în pregătire, care reflectă o abordare integrată a dezvoltării urbane – de la infrastructură edilitară, la educație timpurie, mediu și securitate civilă.

Bugetul pentru 2025 reflectă această viziune, fiind structurat pe domenii prioritare precum educație timpurie, extinderea sistemului de canalizare în zone-cheie ale orașului, modernizarea infrastructurii de intervenție și siguranță în jurul lacului orășenesc, amenajarea de noi grupe de creșă, pentru a răspunde nevoilor familiilor tinere, dar și investiții semnificative în spații verzi și recreere, prin reabilitarea integrală a Parcului Lacul Orășenesc. În paralel, un accent major este pus pe actualizarea documentelor strategice ale orașului, pentru a ne asigura că fiecare leu din buget este direcționat în baza unei viziuni coerente, pe termen lung.

2025 este, pentru noi, un an al consolidării – al legăturii dintre proiectele finalizate cu succes în anii anteriori și cele ce se pregătesc să transforme în continuare fața orașului. Este și un an al reconfirmării angajamentului nostru față de transparență, participare și apropiere de oameni. Ceea ce ne motivează zi de zi este ideea că o administrație eficientă înseamnă nu doar cifre și planuri, ci și încredere, ascultare și colaborare – pentru oameni și împreună cu ei.

Specialiștii spun că femeile aduc un suflu nou în leadership și se descurcă adesea la fel de bine sau chiar mai bine decât bărbații. Ele sunt mai determinate să atingă obiectivele, mai dispuse să își asume riscuri, decât liderii bărbați. În plus, sunt mult mai empatice și flexibile și au abilități interpersonale mult mai puternice. Ce credeți despre femeia-conducător și ce argument ați dori să aduceți pentru a susține această afirmație?

Ca femeie în funcția de primar, pot spune din propria experiență, că leadershipul feminin nu doar că este posibil, ci este absolut necesar într-o societate care își dorește progres, echitate și dezvoltare sustenabilă.

Femeile aduc într-adevăr un suflu nou în conducere. Suntem obișnuite să lucrăm cu responsabilitate, să ascultăm și să luăm decizii nu doar cu rațiunea, ci și cu inima. În postura mea de conducător al orașului Drochia, am învățat că empatia și comunicarea deschisă cu oamenii sunt instrumente la fel de importante ca planificarea strategică sau administrarea bugetelor.

Cred că femeile lideri sunt mult mai conectate la nevoile comunității, mai atente la detalii și mai dispuse să muncească cot la cot cu echipa. Suntem obișnuite să ne asumăm roluri multiple – acasă, în comunitate, la locul de muncă – și asta ne face mai reziliente și mai bine pregătite pentru provocările zilnice din administrația publică.

Un argument puternic pe care îl pot aduce este că, în ultimii ani, am reușit să implementăm proiecte importante pentru oraș – în infrastructură, educație, cultură – pentru că am ales să ascult oamenii, să colaborez și să nu cedez în fața obstacolelor. Și sunt convinsă că acest mod de a conduce, bazat pe dialog, perseverență și încredere, este specific multor femei care aleg să se implice activ în viața publică.

Aș încuraja fiecare tânără care simte chemarea de a contribui la binele comunității să nu ezite – avem nevoie de voci feminine în leadership, pentru un viitor mai echilibrat și mai bun.

Cum reușiți să îmbinați atât de armonios rolul de soție, gospodină, mamă, cu funcția de conducător?

Reușesc să îmbin armonios rolul de soție, gospodină, mamă și conducător, în mare parte, datorită înțelegerii și susținerii necondiționate din partea soțului meu. Fiind și el primar, cunoaște foarte bine responsabilitățile, provocările și efortul pe care le presupune o funcție de conducere. Tocmai de aceea, între noi există o empatie profundă și o înțelegere tacită a ceea ce înseamnă să fii mereu prezent, implicat și disponibil pentru comunitate, chiar și în afara orelor obișnuite de muncă.

În familie, ne completăm și ne susținem reciproc. Atunci când unul dintre noi are perioade mai aglomerate sau sarcini urgente, celălalt preia cu grijă o parte din responsabilitățile de acasă, fără a face din asta un efort, ci un gest firesc de parteneriat. Ne respectăm spațiul profesional, dar nu uităm niciodată că suntem, în primul rând, o echipă și în viața de familie. Faptul că vorbim aceeași „limbă administrativă” ne ajută să găsim soluții rapide, să ne sfătuim și să învățăm unul de la celălalt, dar mai ales să nu punem presiune inutilă pe celălalt.

În tot acest echilibru, familia rămâne centrul. A fi mamă și gospodină nu înseamnă pentru mine o sarcină în plus, ci o sursă de împlinire. Când ajung acasă, schimb registrul și revin cu drag în rolul de mamă, pentru că momentele petrecute în familie sunt cele care mă încarcă emoțional și îmi dau energie pentru a continua. Este, până la urmă, o chestiune de echilibru, comunicare sinceră și multă înțelegere reciprocă. Faptul că trăim și construim această viață împreună, în același ritm, ne face nu doar mai uniți, ci și mai puternici.

Ce proiecte și planuri de viitor aveți și care este motto-ul care vă inspiră în responsabila funcție de primar al orașului?

În calitate de primar al orașului Drochia, am convingerea că dezvoltarea durabilă, echilibrată și incluzivă este rezultatul unei viziuni clare, a unei planificări riguroase și a unei implicări active a întregii comunități. Pentru anul 2025 și perioada următoare, am trasat o serie de obiective strategice și proiecte concrete care vor consolida progresul obținut și vor contribui la creșterea calității vieții locuitorilor orașului.

În prim-plan se află implementarea a două proiecte transfrontaliere, obținute în cadrul Programului Interreg VI-A Next România–Republica Moldova. Primul, intitulat „Traseul Urban Verde în orașul Drochia și orașul Săveni”, are ca obiectiv reabilitarea integrală a Parcului Lacul Orășenesc, transformându-l într-un spațiu modern de agrement, ecologic și prietenos cu cetățenii. Cel de-al doilea proiect, „Îmbunătățirea capacității de prevenire și răspuns în situații de urgență”, vizează reabilitarea infrastructurii de intervenție în zona lacului, dotarea cu echipamente specifice și consolidarea capacităților de protecție civilă.

Tot în 2025, un alt proiect major aflat în curs de implementare este „Extinderea sistemului de canalizare în sectorul Policlinicii, etapa I”, finanțat în cadrul Programului Național „Satul European”. Acesta va contribui la extinderea accesului la servicii de canalizare în una dintre cele mai importante zone sociale și medicale ale orașului. Pentru etapa a II-a a acestui proiect, dosarul de finanțare a fost depus în cadrul apelului național de proiecte FNDRL, ceea ce reflectă continuitatea și angajamentul administrației publice locale în îmbunătățirea infrastructurii edilitare.

În domeniul educației timpurii, am demarat implementarea proiectului de amenajare a două grupe de creșă la Instituția de Educație Timpurie nr. 8 „Floricica”, cu scopul de a extinde capacitatea instituției și de a răspunde cererii tot mai mari pentru servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor familiilor tinere din oraș.

O direcție esențială pentru 2025 este și actualizarea documentelor strategice ale orașului, ca bază pentru o planificare coerentă și atragerea eficientă a resurselor externe. Astfel, vor fi revizuite:

– Planul de revitalizare urbană a orașului Drochia,

– Strategia de dezvoltare socio-economică a orașului pentru următorii ani,

– și Strategia de alimentare cu apă și canalizare, care va oferi un cadru actualizat pentru investițiile în infrastructura tehnico-edilitară și pentru atragerea de noi finanțări în acest domeniu.

Motto-ul care mă inspiră în această onorantă și responsabilă funcție este:

„Administrezi eficient atunci când asculți, planifici cu viziune și construiești cu oameni – pentru oameni.”

Este o expresie a angajamentului meu profund față de transparență, dialog și dezvoltare sustenabilă, în care fiecare proiect implementat reprezintă o filă adăugată în povestea modernizării orașului Drochia.

Mulțumesc mult, pentru timpul acordat, stimată doamnă primar! Aceste succese remarcabile sunt o dovadă a efortului și dedicației în activitatea de zi cu zi în misiunea deloc ușoară de edil al orașului, iar Titlul Omul Anului în administrație, este o distincție binemeritată, ce înseamnă apreciere și recunoștință, dar cel mai important – votul de încredere al cetățenilor! Mult succes și noi victorii!

Pentru conformitate: Delia DUMITRESCU

Informații și date statistice: Elena PARASCA, specialist superior Tineret și Sport, Primăria Drochia