Vinovați fără vină. Alți doi ex-judecători scapă de pedeapsă în dosarul Laundromat

Colegiul penal al Curții de Apel Centru a admis apelul acuzatorului de stat și a recunoscut vinovat un fost judecător implicat în dosarul „Laundromat”, care fusese achitat prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 30 aprilie 2024. Totodată, instanța a respins apelul inculpatului, menținând sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la 26 februarie 2021. Instanța a constatat vinovăția ambilor judecători pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă i-a liberat de pedeapsă pe motivul expirării termenului de tragere la răspundere penală. În ancheta Spălătoria banilor publici, jurnaliștii CIJM au dezvăluit că statul urmează să achite prejudicii morale de milioane de lei în cazul judecătorilor anchetați anterior pentru complicitate la spălarea a 22 de miliarde de dolari din Rusia, dar scoși de sub urmărire penală. Unii condamnați, alții achitați în același dosar Laundromat, dar pentru pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei hotărâri contrare legii, 14 foști și actuali slujitori ai Femidei au depus cereri de recuperare a daunelor morale. Ministerul Justiției a declarat pentru portalul Anticoruptie.md că toate deciziile judecătorești au fost contestate, iar instituția solicită în toate cazurile respingerea acțiunilor ca fiind neîntemeiate.

Cauzele penale au fost pornite în septembrie 2016 de către Procurorul General, în temeiul autosesizării Procuraturii Anticorupție. Ulterior, reprezentarea acuzării de stat a fost exercitată de Procuratura Anticorupție.

„Potrivit materialelor cauzei, în cazul judecătorului condamnat de prima instanță, în august 2011, la Judecătoria Comrat a fost înregistrată o cerere depusă de o companie din Marea Britanie privind încasarea sumei de 300 de milioane de dolari SUA de la mai mulți debitori. La acea vreme, judecătorul, deținând și funcția de vicepreședinte al instanței, și-a repartizat sieși cererea respectivă prin rezoluție, cu o zi înainte ca aceasta să fie repartizată tot lui prin Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD). Astfel, judecătorul a admis cererea și a emis o ordonanță prin care a dispus încasarea sumei de 300 de milioane de dolari SUA, deși actele depuse la dosar constau exclusiv din copii xerox neautentificate, lipsite de semnături, ștampile, traduceri autorizate și rechizite bancare ale părților. În aceste condiții, judecătorul era obligat să nu dea curs cererii și să refuze eliberarea ordonanței judecătorești. Cel de-al doilea fost judecător, inițial achitat de prima instanță, activând la Judecătoria Ungheni, în decembrie 2011, a primit spre examinare o cerere depusă de o companie cu sediul în Noua Zeelandă privind eliberarea unei ordonanțe judecătorești pentru încasarea unei datorii în sumă de 300 de milioane de dolari SUA de la mai mulți debitori. Cererea era întemeiată pe aceleași tipuri de acte neverificate, incomplete și neautentificate, care impuneau, în mod legal, respingerea acesteia”, explică procurorii.

Ca rezultat al acestor hotărâri ilegale, în conturile executorilor judecătorești au fost transferate sume echivalente cu peste 600 de milioane de dolari SUA, fonduri utilizate ulterior în cadrul unei scheme internaționale de spălare a banilor. Acestor fonduri le-a fost conferită aparența unor obligații civile valide prin deciziile emise de magistrați. Prin aceste acțiuni, judecătorii au subminat grav autoritatea și credibilitatea sistemului judecătoresc, afectând imaginea Republicii Moldova atât pe plan național, cât și internațional.

Deciziile sunt executorii din momentul adoptării, însă pot fi atacate cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova în termen de două luni de la data comunicării deciziei integrale.

SURSA: anticoruptie.md