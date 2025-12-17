Martor „din familie”. Finul lui Vlad Plahotniuc, Andrian Candu, audiat în instanță

Fostul președinte al Parlamentului și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, este audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul lider democrat este învinuit de implicare în schema de spălare a banilor din sistemul bancar, scrie anticoruptie.md. Plahotniuc a declarat, înainte de ședința de judecată, că este nevinovat și va aduce argumente în acest sens, inclusiv prin intermediul celor 27 de martori ai apărării.

Instanța a aprobat 27 din cei 168 de martori, declarațiile cărora ar urma să fie folosite de apărarea lui Vlad Plahotniuc în proces. Printre aceștia se numără: foști șefi de la BNM, Dorin Drăguțanu și Emma Tăbârță, ex-premierul Iurie Leancă, fostul președinte al Parlamentului Andrian Candu, deputații Sergiu Sîrbu, Oleg Reidman, Vladimir Andronache, dar și Marian Lupu.

Plahotniuc se declară nevinovat și a cerut audierea unor martori în acest dosar pentru a aduce argumente în acest sens.

Acuzatorii declară, la rândul lor, că Plahotniuc ar fi beneficiat de 39.282.000 de dolari și peste 3.518.000 de euro din furtul miliardului.

Pe lângă dosarul penal Frauda bancară, Plahotniuc este învinuit de abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, de corupere pasivă în cauza conexată la dosarul „Kuliok” și de crearea și conducerea unei organizații criminale, de escrocherie și spălarea banilor în cauza penală „Metalferos”.