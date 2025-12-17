Selecția Națională Eurovision 2026: 16 artiști s-au calificat în etapa finală

Televiziunea publică a anunțat, în cadrul emisiunii „Bună dimineața”, finaliștii Selecției Naționale Eurovision 2026. În urma audițiilor live, 16 artiști s-au calificat în etapa finală a competiției, dintr-un total de 36 de participanți care au depus dosarele pentru a reprezenta Republica Moldova pe scena Eurovision, transmite stiri.md cu referire la realitatea.mdnationala/ realitatea.md.

Finaliștii Selecției Naționale Eurovision 2026 sunt:

Sasha Flowers (We fight till the end)

Evghenii Avramov & ALenin Ivan (Foc la ghete)

Adelisha (Alegria)

Artiom Topal (Money)

Pavel Orlov (Can’t say goodbye)

Ilinca Siviroveanu (Running through the rain)

Bacho (Tata)

Satoshi (Viva, Moldova)

Curly (Respir liber)

DAYANA (Doina)

Emforia (Tipare)

Katy Rain (Dance & Cry)

Cristy Rouge (Bliss)

Maxim Zavidia (Alo)

Valleria (Valerian Steel rai di ri di dam)

Catalina Solomac (Pink Margarita)

Audițiile live au avut loc pe 16 decembrie, începând cu ora 11:00, în studioul 2 al televiziunii publice. Concurenții și-au interpretat piesele exclusiv live în fața producătorilor muzicali ai selecției, care au evaluat prestațiile și au decis lista artiștilor calificați în finală.

Reamintim, Republica Moldova revine la Eurovision Song Contest în 2026, după un an de pauză. Concursul ajunge la cea de-a 70-a ediție și va fi organizat pe 16 mai, la Viena, Austria, în sala Wiener Stadthalle. Semifinalele sunt programate pentru 12 și 14 mai.

Imagine simbol