Viitorul cabinet de miniștri prinde contur: Ce averi au candidații anunțați

Viitorul cabinet de miniștri prinde contur. Deocamdată, sunt șase candidați. Patru dintre aceștia au proprietăți și conturi bancare considerabile, iar doi nu au depuse declarații de avere și interese personale, pentru că nu sunt funcționari publici, transmitejurnal.md

Primele șase persoane care au acceptat să facă parte din viitorul cabinet de miniștri sunt Emil Ceban, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, propus pentru funcția de ministru al Sănătății. Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului de Interne este propus pentru funcția de ministru al Justiției, Cristian Jardan, jurnalist și manager media, ar putea obține portofoliul de ministru al Culturii. Valeriu Chiveri a fost propus pentru funcția de vicepremier pentru Reintegrare, Eugen Osmochescu – pentru Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, iar Andrian Gavriliță – la Ministerul Finanțelor.

Dintre cei șase, cel mai înstărit este fostul consilier în Cancelaria de Stat, Cristian Jardan, care și-a încheiat mandatul cu o avere impresionantă și venituri de peste 4,3 milioane de lei, potrivit ultimei declarații depuse la eliberarea din funcție. Documentul arată că familia Jardan a acumulat peste 800 de mii de lei din salariile obținute de el și de soția sa, angajată la Secretariatul Parlamentului. Alte venituri au provenit din compensații, diurne și activitatea la „Calea Ferată din Moldova”. Cea mai mare sumă a fost însă încasată din vânzarea unui apartament, care i-a adus aproape 2,9 milioane de lei. La capitolul bunuri, Jardan deține trei terenuri, o casă de 166 de metri pătrați evaluată la 3,5 milioane de lei, un Hyundai Tucson din 2015 și un cont bancar cu peste 2,18 milioane de lei.

Următorul la capitolul venituri este Emil Ceban, rectorul USMF. Pentru anul trecut, familia acestuia a raportat venituri totale de 3,2 milioane de lei, provenite din activitatea profesională și din dividende. Valoarea totală a bunurilor imobile deținute de Emil Ceban depășește 4,6 milioane lei, la cursul mediu al anului 2024. Este vorba despre două terenuri – unul în valoare de 89 de mii de lei și un altul de 45 de mii de lei românești. Emil Ceban deține o casă de 175 metri pătrați evaluată la peste 2,6 milioane lei și alte trei averi imobiliare evaluate în total la 170 de mii de euro. Familia lui Emil Ceban conduce două vehicule: un Volvo XC90 fabricat în 2018 și evaluat la 23 mii euro, și o motocicletă evaluată la zece mii lei. Emil Ceban deține în total aproximativ 512.000 de lei în conturi bancare.

Iar Valeriu Chiveri, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, a raportat pentru 2024 un salariu de 295 de mii de lei, o indemnizație de 46,5 mii de euro și o pensie de 70 de mii de lei. Venitul total al familiei Chiveri depășește 1,4 milioane de lei. Ambasadorul deține nouă terenuri, cu o suprafață totală de 1,8 hectare, evaluate la peste 80 de mii de lei, majoritatea primite prin donație. La acestea se adaugă un apartament de 109 metri pătrați, cumpărat în 2019 cu 3,15 milioane de lei, o casă de 88 de metri pătrați, primită prin donație, și mai multe garaje și anexe, cu valori între 24 de mii și 385 de mii de lei. În 2023, Chiveri și-a cumpărat un Toyota RAV4, în valoare de 33,8 mii de euro. El mai are două conturi bancare – zece mii de euro la o bancă din Austria și 5,5 mii de euro la o bancă din Chișinău, adică economii totale de peste 15,5 mii de euro.

Venituri mai modeste a avut Vladislav Cojuhari, secretar general al Ministerului de Interne, care a obținut în total peste un milion de lei, dintre care 638 de mii provin din salariu și peste 200 de mii – de la Inspectoratul General al Poliției. Alte venituri au venit din activitatea la „Servicii Pază a MAI”, la Academia „Ștefan cel Mare” și diurne pentru deplasări. Funcționarul deține un apartament de 61 de metri pătrați, cumpărat în 2016, evaluat la 29 de mii de euro, și un alt bun imobil în valoare de 47 de mii de lei. În total, proprietățile sale depășesc 900 de mii de lei. Cojuhari conduce un Ford F-150, fabricat în 2013, cumpărat în 2023 cu 300 de mii de lei, iar în conturile sale bancare se află aproximativ 57 de mii de lei.

Ceilalți doi candidați, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță, propuși pentru Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, și respectiv, pentru Ministerul Finanțelor, nu sunt funcționari publici și nu au depus declarații de avere și interese personale.