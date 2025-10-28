Vitalie Damașcan a fost convocat la națională, pentru meciurile cu Italia și Israelul

Naționala Moldovei va disputa două partide în luna noiembrie în cadrul competițiilor oficiale internaționale. Pe 13 noiembrie, tricolorii vor întâlni selecționata Italiei în cel de-al șaptelea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026, iar pe 16 noiembrie este programat ultimul joc din cadrul competiției contra Israelului. Ambele partide vor avea loc pe stadionul Zimbru din Chișinău, cu începere de la ora 21:45.

Selecționerul Lilian Popescu a anunțat  lista stranierilor convocați la Naționala Moldovei pentru aceste partide, transmite fmf.md.

Portari: Cristian Avram (Araz-Naxçıvan PFK, Azerbaidjan, 16), Andrei Cojuhar (NK Veres Rivne, Ucraina, 4)

Fundași: Oleg Reabciuk (Spartak Moscova, Rusia, 61), Artur Craciun (LKS Lodz, Polonia, 37), Ioan-Călin Revenco (Tatran Prešov, Slovacia, 25/1), Vladislav Baboglo (FC Karpaty Lviv, Ucraina, 23/2), Daniel Dumbravanu (FC Voluntari, România, 9), Mihail Gherasimencov (Cavalry FC, Canada, 2)

Mijlocași: Artur Ionița (US Triestina Calcio 1918, 79/5), Vadim Rața (FC Argeș, România, 60/3), Mihail Caimacov (NK Slaven Belupo, Croația, 38/3), Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani, România, 8/1), Sergiu Perciun (FC Torino, Italia, 5), Ștefan Bîtca (ZTE FC, Ungaria, 0/0)

Atacanți: Ion Nicolaescu (Maccabi Tel-Aviv FC, Israel, 54/17), VITALIE DAMAȘCAN (HSK Zrinjski, Bosnia și Herțegovina, 43/5), Virgiliu Postolachi (FC Universitatea Cluj, România, 33/1), Vlad Răileanu (FC Rukh Lviv,  Ucraina, 0/0)

Republica Moldova face parte din grupa I preliminară pentru World Cup 2026, unde are ca adversare reprezentativele din Italia, Norvegia, Israel și Estonia.


