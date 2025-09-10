Video fals despre numărarea voturilor, distribuit de un candidat, dezmințit de Comisia Electorală Centrală

Comisia Electorală Centrală (CEC) avertizează opinia publică în legătură cu distribuirea pe rețelele sociale a unui material video vechi de doi ani, promovat în prezent de un candidat la funcția de deputat, comunică moldpres.md

Potrivit CEC, în înregistrare sunt vehiculate informații false despre presupuse nereguli în procesul de numărare a buletinelor de vot, sugerându-se că asemenea practici ar fi planificate pentru alegerile parlamentare din acest an.

CEC precizează că imaginile „nu reflectă realitatea și nu au nicio legătură cu activitatea și procedurile electorale administrate de organele electorale”, calificând materialul drept „o încercare de manipulare a opiniei publice și de subminare a încrederii cetățenilor în alegeri”.

Instituția subliniază că procesul electoral se desfășoară în condiții de transparență deplină, sub monitorizarea reprezentanților concurenților electorali, a observatorilor acreditați și a mass-mediei.

„Orice încercare de dezinformare sau manipulare va fi combătută cu fermitate prin măsuri legale și instituționale”, precizează CEC.

Totodată, Comisia face apel la concurenții electorali să respecte cadrul legal și normele de conduită și îi îndeamnă pe cetățeni să se informeze doar din surse oficiale.