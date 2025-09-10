Din cei 8019 milionari moldoveni, în lei, 46 sunt din raioanul Soroca, iar la Florești și Drochia numărul milionarilor este mai mare

La Chișinău, sunt 6.120 de milionari, ceea ce reprezintă peste 76% din numărul total al milionarilor din țară. Cei mai mulți sunt cu reședința în sectoarele Centru și Râșcani. În capitală, un milionar revine la fiecare 118 locuitori.

Iar în municipiul Bălți, care numără o populație de aproape 91 de mii de oameni, sunt 225 de milionari. Printre raioanele cu cele mai multe persoane cu venituri mai mari de un milion de lei sunt Ialoveni (182), Orhei (114) și Strășeni (108).

În cele trei raioane din componența autonomiei găgăuze – Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești – sunt 131 de persoane cu venituri de peste un milion de lei. La o populație de aproape 104 mii a Găgăuziei, un milionar revine la 794 de locuitori.

Numărul milionarilor crește

Numărul de persoane cu venituri anuale de peste un milion de lei a înregistrat o dinamică în creștere în ultimii aproape zece ani – de la 358 în 2015, până la 8019 în 2024, arată datele Fiscului.

Veniturile milionarilor din Moldova au însumat anul trecut 28 de miliarde de lei, impozitele de venit plătite de aceștia fiind de de aproape 2 miliarde de lei.

Cei mai mulți dintre milionarii în lei activează în domenii precum IT și tehnologii, consultanță, investiții și servicii online.

3.902 milionari au avut venituri mai mari de 2 milioane de lei, iar 4.117 de persoane au venituri de până la 2 milioane de lei.

Autor Eugen URUȘCIUC

Foto: Newtv.md