Vezi cele mai incredibile recorduri mondiale Guinness

Cartea Guinness este plină de tot felul de recorduri: de la realizări inspiraționale ale unor oameni care au depășit toate limitele până la performanțe ușor ciudate sau de-a dreptul ciudate. Să vă arătăm câteva dintre cele mai interesante:

Cum s-a născut ideea pentru Cartea Recordurilor – Guinness – într-o fabrică de bere? Ce înregistrări au fost eliminate pentru că sunt periculoase pentru sănătate? Ce record deține cartea în sine?

Răspundem imediat… ei bine, mai întâi trebuie să rulați videoclipul.

Cea mai în vârstă gimnastă

Pentru această doamnă, nu numai că vârsta este doar un număr, dar aparent nici gravitația nu este o mare problemă. În 2012, germana Johanna Kwaas a stabilit un record mondial Guinness pentru cea mai în vârstă gimnastă activă. În prezent are 93 de ani și continuă să uimească publicul cu abilitățile sale uimitoare. Împărtășește că se antrenează de mai multe ori pe săptămână, iar în 2016 chiar a făcut parașutism de ziua Reginei Elisabeta a II-a!

Înregistrările lui Dwayne Johnson

Indiferent dacă își arată atletismul în ringul de lupte sau joacă în cel mai recent film de acțiune, The Rock știe cu siguranță cum să iasă în evidență. CV-ul său impresionant include și câteva recorduri mondiale Guinness: la premiera filmului său din 2015, a reușit să facă cele mai multe selfie-uri în 3 minute – 105. Realizarea sa a fost îmbunătățită, dar Dwayne a reușit să mai înregistreze câteva recorduri. : cele mai multe cutii de cereale s-au răsturnat precum domino (3006) și cel mai mare sos de topire multistrat (244 kg).

Dacă credeți că își pierde timpul cu astfel de eforturi, în 2018 a devenit actorul cu cele mai mari încasări din aparițiile în filme. De asemenea, participă activ la diverse cauze caritabile, având chiar și propria fundație.

Cele mai multe cifre memorate din Pi

Câte cifre ale lui π știi? Ei bine, Akira Haraguchi știe mai multe. În 2006, a reușit să ajungă la 100.000 de zecimale! Deși încercarea sa nu a fost recunoscută oficial de recordurile Guinness, el nu a renunțat și a raportat că și-a îmbunătățit realizarea. El spune că asociază fiecare număr cu o anumită silabă, alcătuind astfel povești. Pentru el, întregul proces este o modalitate de a obține liniștea sufletească și de a înțelege adevăratul sens al existenței. Credem că matematica te afectează exact în același mod.

Cea mai rapidă rezolvare a cubului lui Rubik

Mulți oameni ating viteze incredibile de rezolvare a celebrului cub, dar campionul incontestabil nu este uman. În 2017, robotul „Sub1 Reloaded” a reușit să facă față sarcinii în 0,637 secunde! Calculatorul primește 2 imagini, prin care recunoaște culoarea fiecărui pătrat și calculează o soluție folosind un algoritm special. Soluția este trimisă la un dispozitiv Arduino care declanșează execuția. De atunci, au apărut câțiva dintre frații săi mecanici, atingând viteze de până la 0,38 secunde (pentru referință, recordul pentru noi, oamenii, este de 3,47 secunde)!

Cele mai multe cuvinte într-un cântec de succes

Eminem și-a dovedit în repetate rânduri capacitatea de a cânta rap cu o viteză unică, dar lucrurile au căpătat o dimensiune complet nouă în 2013. În melodia sa „Rap God”, artistul îndrăgit de milioane de admiratori rostește 1.560 de cuvinte în 6 minute și 4 secunde (o medie de 4,28 cuvinte pe secundă)! Realizarea lui a fost îmbunătățită, dar Marshall Mathers deține încă multe recorduri și suntem siguri că are cu ce să ne surprindă în viitor.