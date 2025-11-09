Pericolul din carnea de pui. De ce trebuie să o arunci imediat dacă vezi acest detaliu

Cum verifici dacă puiul s-a stricat în frigider? Carnea de pui este una dintre cele mai consumate cărnuri, dar și una dintre cele mai periculoase, dacă ținem cont de faptul că orice neglijență o poate face să meargă rău și să ne îmbolnăvească dacă o mâncăm. Cum îți dai seama dacă produsul trebuie aruncat.

Carnea de pui este extrem de populară printre români, fiind achiziționată de un număr mare de consumatori în fiecare zi, deoarece este slabă din punct de vedere caloric și poate fi integrată în tot felul de preparate culinare.

Este foarte important să verifici cu atenție termenul de valabilitate al alimentelor, pentru a evita riscul de a contracta boli grave, în cazul în care produsele expiră mai repede.

Și în cazul puiului, experții îți recomandă să te asiguri întotdeauna că alimentul se află în stare bună, chiar și atunci când este deja congelat sau când l-am gătit.

În acest fel, trebuie să te uiti cu atenție, în cazul puiului crud, să observi culoarea, mirosul și textura cărnii, pentru a putea detecta eventualele nereguli.

Dacă este în stare proastă, vei vedea cum culoarea alimentului devine cenușie sau verde. De fapt, dacă observi aceste nuanțe, sfatul specialiștilor este să arunci deîndată produsul.

În altă ordine de idei, trebuie să fii atent și să observi suprafața puiului. În cazul în care carnea are pete de mucegai, textura este grasă sau dimpotrivă, extrem de uscată, acestea sunt semne clare că produsul a fost alterat și nu mai poate fi consumat.

In fine, cel mai semnificativ semn ca puiul este in stare proasta va fi mirosul, pentru ca daca observi ca miroase foarte tare, este pentru ca nu mai poate fi pastrat la frigider sau congelat, cu atat mai putin gatit.

În cazul în care puiul este congelat, ar trebui să verifici dacă alimentul are un strat de gheață deasupra sau dacă observi pete albe pe partea superioară a cărnii. De asemenea, dacă mirosul devine înțepător, înseamnă că trebuie să arunci carnea numaidecât.