Cuvântul anului 2025 este inspirat din Inteligența Artificială

Dicționarul Collins a desemnat sintagma „Vibe coding” drept cuvântul anului 2025. Acesta se referă la un domeniu emergent în dezvoltarea software care transformă limbajul natural în cod de calculator folosind inteligența artificială, transmite adevarul.ro.

Lexicografii de la Collins monitorizează Collins Corpus, un repertoriu de 24 de miliarde de cuvinte care provine dintr-o varietate de surse media, inclusiv rețele sociale, pentru a crea lista anuală de cuvinte noi și notabile care reflectă evoluția continuă a limbii noastre, scrie The Guardian.

Ei au ales „vibe coding” drept cuvântul anului după ce au observat o creștere spectaculoasă a utilizării sale de la prima apariție, în februarie.

Termenul a fost inventat de Andrej Karpathy, fost director de inteligență artificială la Tesla și inginer fondator la OpenAI, pentru a descrie modul în care inteligența artificială poate permite unei persoane să creeze o nouă aplicație, putând „uita complet că codul există”.

Alte cuvinte din listă includ „biohacking”, definit ca activitatea de a modifica procesele naturale ale corpului în încercarea de a îmbunătăți sănătatea și longevitatea.

Un alt termen este „clanker”, un termen peiorativ pentru calculatoare, roboți sau surse de inteligență artificială, popularizat de serialul Star Wars: The Clone Wars. Cuvântul a devenit viral pe rețelele sociale și este adesea folosit pentru a exprima frustrările și neîncrederea oamenilor față de chatboți și platforme AI.

Alex Beecroft, directorul general al Collins, a declarat: „Alegerea lui vibe coding drept cuvântul anului la Collins surprinde perfect modul în care limbajul evoluează odată cu tehnologia. Semnalează o schimbare majoră în dezvoltarea software, unde inteligența artificială face codarea mai accesibilă. Integrarea armonioasă a creativității umane cu inteligența mașinilor arată cum limbajul natural schimbă fundamental modul în care interacționăm cu calculatoarele.”

În 2024, în unui vot public în cadrul căruia peste 37.000 de persoane și-au exprimat opinia, cuvântul Oxford al anului a fost „brain rot”, sau „putregai cerebral”. A apărut inițial pe platformele de social media, în special pe TikTok, în rândul generațiilor Z și Alpha.