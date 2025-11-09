Care sunt recordurile care nu au fost încă stabilite

Guinness World Records dezvăluie recorduri neobișnuite care nu au fost încă stabilite. Pe lista au fost incluse recorduri precum:
- Cea mai rapidă cursă de alergare în saci pe distanța de 400 de metri
- Cea mai lungă distanță parcursă de o sticlă aruncată
- Cele mai multe perne de tip ‘whoopee’ (perne cu sunet) pe care te poți așeza într-un minut
- Cele mai multe high-five-uri în 30 de secunde
- Cel mai rapid timp pentru a construi o piramidă de cărți de joc cu cinci etaje
- Cele mai multe sărutări în 30 de secunde de către o pereche
- Cele mai multe sărituri în trepte într-o oră de către o echipă de doi
- Cele mai multe căderi pe șezut pe o trambulină într-o oră
- Cele mai multe hamsii mâncate într-un minut
- Cele mai multe șireturi legate într-o fundă într-un minut (echipă de doi)
- Cele mai multe chipsuri stivuibile pe bază de cartofi mâncate într-un minut
- Cele mai multe mingi de tenis de masă ținute într-o mână
- Cele mai multe tricouri îmbrăcate în 30 de secunde (individual)
- Cel mai rapid timp pentru a urca pe înălțimea Everestului cu bicicleta
Acestea au fost dezvăluite cu ocazia celei de-a 70-a aniversare Guinness World Records și pentru a marca publicarea primului volum, pe 27 august 1955.