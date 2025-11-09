Care sunt recordurile care nu au fost încă stabilite

 Guinness World Records dezvăluie recorduri neobișnuite care nu au fost încă stabilite. Pe lista au fost incluse recorduri precum:

  • Cea mai rapidă cursă de alergare în saci pe distanța de 400 de metri
  • Cea mai lungă distanță parcursă de o sticlă aruncată
  • Cele mai multe perne de tip ‘whoopee’ (perne cu sunet) pe care te poți așeza într-un minut
  • Cele mai multe high-five-uri în 30 de secunde
  • Cel mai rapid timp pentru a construi o piramidă de cărți de joc cu cinci etaje
  • Cele mai multe sărutări în 30 de secunde de către o pereche
  • Cele mai multe sărituri în trepte într-o oră de către o echipă de doi
  • Cele mai multe căderi pe șezut pe o trambulină într-o oră
  • Cele mai multe hamsii mâncate într-un minut
  • Cele mai multe șireturi legate într-o fundă într-un minut (echipă de doi)
  • Cele mai multe chipsuri stivuibile pe bază de cartofi mâncate într-un minut
  • Cele mai multe mingi de tenis de masă ținute într-o mână
  • Cele mai multe tricouri îmbrăcate în 30 de secunde (individual)
  • Cel mai rapid timp pentru a urca pe înălțimea Everestului cu bicicleta

Acestea au fost dezvăluite cu ocazia celei de-a 70-a aniversare Guinness World Records și pentru a marca publicarea primului volum, pe 27 august 1955.


