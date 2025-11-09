Care sunt recordurile care nu au fost încă stabilite

De către

Guinness World Records dezvăluie recorduri neobișnuite care nu au fost încă stabilite. Pe lista au fost incluse recorduri precum:

Cea mai rapidă cursă de alergare în saci pe distanța de 400 de metri

Cea mai lungă distanță parcursă de o sticlă aruncată

Cele mai multe perne de tip ‘whoopee’ (perne cu sunet) pe care te poți așeza într-un minut

Cele mai multe high-five-uri în 30 de secunde

Cel mai rapid timp pentru a construi o piramidă de cărți de joc cu cinci etaje

Cele mai multe sărutări în 30 de secunde de către o pereche

Cele mai multe sărituri în trepte într-o oră de către o echipă de doi

Cele mai multe căderi pe șezut pe o trambulină într-o oră

Cele mai multe hamsii mâncate într-un minut

Cele mai multe șireturi legate într-o fundă într-un minut (echipă de doi)

Cele mai multe chipsuri stivuibile pe bază de cartofi mâncate într-un minut

Cele mai multe mingi de tenis de masă ținute într-o mână

Cele mai multe tricouri îmbrăcate în 30 de secunde (individual)

Cel mai rapid timp pentru a urca pe înălțimea Everestului cu bicicleta

Acestea au fost dezvăluite cu ocazia celei de-a 70-a aniversare Guinness World Records și pentru a marca publicarea primului volum, pe 27 august 1955.