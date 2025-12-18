Vasile Bolea își apără averea. Curtea de Apel i-a respins cererea

Curtea de Apel Centru a respins ca fiind neântemeiată cererea fostului deputat Vasile Bolea, afiliat lui Ilan Șor, împotriva Autorității Naționale de Integritate. Hotărârea, pronunțată joi, poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție. Bolea a mers în instanță, după ce ANI a constatat în cazul său o avere nejustificată de peste 230 de mii de lei.

Pe 5 decembrie 2024, ANI a emis un act de constatare pe numele lui Vasile Bolea, după ce au depistat o avere nejustificată de peste 230 de mii de lei.

„Procedura de control a Autorității Naționale de Integritate (ANI), în privința unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova și membrilor familiei sale, a stabilit o avere cu caracter nejustificat în mărime de 231 109 lei rezultată din diferența substanțială între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în perioada anilor 2018-2019.Inspectorul de integritate va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate. De asemenea, prin Actul de constatare, în privința persoanei supuse controlului s-a dispus încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile legislației în vigoare. Aceasta va fi decăzută din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică pe o perioadă de 3 ani, cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa anumite funcții”, se arată într-un comunicat al ANI.

Solicitat să se expună, Bolea a menționat că inspectorul de integritate nu a ținut cont de unele date.

„Cu referire la cele descrise, pot comunica că mai multe date indicate în declarațiile mele de avere și interese personale pentru perioada 2016-2019 nu au fost luate în considerare de Dvs. la examinarea materialelor acumulate. Astfel, în această perioadă, în afară de venituri din salariu am mai avut şi alte venituri din executarea unor hotărâri judecătoreşti privind încasarea unor datorii”, susține Bolea.