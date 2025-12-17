Val de escrocherie online cu folosirea abuzivă a identității „Dacia”

Cel puțin câteva zeci de pagini de Facebook denumite Dᴀᴄɪᴀ’ – ‘. anunță despre posibilitatea de a câștiga mașini Dacia sub diverse pretexte (cu ocazia Crăciunului, a Anului Nou sau a aniversării brandului auto). Pentru a participa la „concurs”, oamenii sunt îndemnați să comenteze diverse texte la postările cu anunțuri.

Este o ESCROCHERIE. Niciun dealer Dacia din R. Moldova sau România nu a anunțat despre o astfel de oportunitate. Paginile respective sunt anonime, iar majoritatea au fost create recent. Unele dintre ele au fost create cu alte denumiri, așa ca Supermarket La Cocos sau RANGE ROVER FANS. Schema înșelătoare a fost aplică și în alte limbi, Stopfals.md descoperind pagini similare cu postări în limbile poloneză sau lituaniană.

În ultimii doi ani, portalul nostru a atenționat despre o escrocherie similară, cu folosirea abuzivă a identității brandului auto KIA.