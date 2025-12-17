Un gest care face diferența între viață și moarte – o singură donare poate salva trei vieți!

De către
OdN
-
0
18

Sărbătorile se apropie, iar în această perioadă vorbim mai des despre bunătate. Magia nu vine din lumini, din decoruri sau din brazii împodobiți, ci din gesturi concrete, care fac diferența între speranță și viață.

Dacă doriți să simțiți cu adevărat spiritul sărbătorilor, alegeți un gest care poate schimba un destin. O singură donare poate oferi șansa la viață pentru 3(trei) pacienți aflați în tratament sau în fața unei intervenții critice. Suntem aici, în fiecare zi de joi, pentru cei care au nevoie.
Donează sânge. Fii parte din magie. este o chemare venită de la Spitalul Raional din Soroca „Anatolie Prisacari”
P.S. Având în vedere că zilele de sărbători 25.12.2025, 01.01.2026 și 08.01.2026 cad în zile de joi, Secția de Transfuzie a Sângelui va primi donatorii în zilele de marți pe 23.12.2025, 30.12.2025 și 06.01.2026.
Vă dorim mulță sănătate și Sărbători fericite!

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentVal de escrocherie online cu folosirea abuzivă a identității „Dacia”
Articolul următorMafia anabolizantelor. Drumul clandestin al steroizilor din Moldova spre sportivi străini
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.