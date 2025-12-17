Un gest care face diferența între viață și moarte – o singură donare poate salva trei vieți!

Sărbătorile se apropie, iar în această perioadă vorbim mai des despre bunătate. Magia nu vine din lumini, din decoruri sau din brazii împodobiți, ci din gesturi concrete, care fac diferența între speranță și viață.

Dacă doriți să simțiți cu adevărat spiritul sărbătorilor, alegeți un gest care poate schimba un destin. O singură donare poate oferi șansa la viață pentru 3(trei) pacienți aflați în tratament sau în fața unei intervenții critice. Suntem aici, în fiecare zi de joi, pentru cei care au nevoie.

Donează sânge. Fii parte din magie. este o chemare venită de la Spitalul Raional din Soroca „Anatolie Prisacari”