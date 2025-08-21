Un cizmar moldovean, găsit carbonizat în atelierul său din Italia

Un incendiu devastator i-a curmat viața lui Serghei Oprea, un renumit cizmar originar din Republica Moldova și rezident în orașul italian Trento. Tragedia s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 20 august 2025, în atelierul său din via Perini, unde bărbatul rămăsese să lucreze până târziu, transmite breakingnews.md cu referire la rotalianul.com

Flăcările, izbucnite puțin înainte de miezul nopții, au mistuit întreaga încăpere, iar Oprea a fost găsit carbonizat de pompieri, care au intervenit imediat la fața locului. Incendiul a fost amplificat de materialele inflamabile din atelier – pantofi, genți, dar și adezivi și solvenți – ceea ce a făcut ca intervenția să fie dificilă și de durată.

Pompierii au lucrat până în zorii zilei pentru a stinge focul și a îndepărta dărâmăturile. Din motive de siguranță, două apartamente situate deasupra magazinului au fost evacuate.

Moartea lui Serghei Oprea a îndurerat întreaga comunitate. Vecinii și clienții îl descriu drept un profesionist dedicat, muncitor și de o bunătate rară. „Era un mare lucrător, petrecea multe ore în atelier, zi și noapte”, au povestit alți comercianți din zonă.

Karim Overghemmi, prieten și coleg de breaslă, a spus despre el: „Era o persoană minunată, generoasă și empatică. Ne cunoșteam de ani de zile și uneori colaboram, ne recomandam clienții unii altora”.

Și locatarii clădirii au rememorat cu emoție ultimele clipe ale incendiului.

„Am văzut o coloană de fum ridicându-se, apoi flăcările și explozia unor spray-uri folosite probabil la lucru. Am ieșit imediat și am așteptat sosirea echipelor de intervenție”, a povestit Sara, o nouă locuitoare a imobilului, care l-a caracterizat pe Serghei drept un om discret, dar respectuos și prietenos.

Ancheta autorităților este în desfășurare pentru a stabili cauza exactă a incendiului, însă primele date arată că substanțele ușor inflamabile din atelier au contribuit la rapiditatea cu care flăcările s-au extins.