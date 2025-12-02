Trei tineri vor sta după gratii pentru că au atacat și jefuit un bărbat care făcea comerț în stradă

Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, trei inculpați – doi tineri, în vârstă de 25 și 23 de ani, și o tânără de 25 de ani – au fost condamnați pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie săvârșită în iulie 2025.

Prin hotărârea instanței, transmite procuratura.md, au fost stabilite următoarele pedepse pentru aceștia:

• Tânărul de 25 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

• Tânărul de 23 de ani – 13 ani de închisoare, pedeapsă stabilită prin cumul parțial de sentințe, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

• Tânăra de 25 de ani a fost condamnată la 8 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

Conform probelor administrate de procurori, în noaptea lui 4 iulie 2025, cei trei tineri au atacat un bărbat în preajma gării feroviare din municipiul Chișinău.

În acel moment, victima își aranja marfa pe trotuar pentru vânzare. La remarca bărbatului că nu are de vânzare nimic pentru ei, aceștia au recurs imediat la violență, lovindu-l în cap și aruncându-l la pământ, provocându-i mai multe leziuni, inclusiv fracturi ale brațului și o coastă ruptă.

Profitând de starea de incapacitate a victimei de a se opune, cei trei agresori au sustras mai multe bunuri – bijuterii, ceasuri, jucării și un telefon mobil și au părăsit locul infracțiunii. Valoarea bunurilor furate se estimează la peste 10.000 lei.

În urma agresiunii, victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Un inculpat și-a recunoscut integral vina, precizând că acțiunile sale au fost impulsionate de consumul de alcool. Ceilalți doi făptuitori au pledat nevinovați.

Doi dintre inculpați nu sunt la prima abatere de la lege, fiind implicați anterior în infracțiuni de furt și tâlhărie.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.